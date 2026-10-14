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Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Videoyla: Ezzalzouli, Şampiyonlar Ligi'nde büyüledi ve Betis'i Porto karşısında heyecanlı bir galibiyete taşıdı

Real Betis - FC Porto
Real Betis
FC Porto
Şampiyonlar Ligi
A. Ezzalzouli
İspanya
Portekiz
Fas

Atlas Aslanı muhteşem bir gol kaydetti

Faslı yıldız Abdessamad Ezzalzouli, bugün çarşamba akşamı Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada İspanyol ekibi Real Betis'in konuğu Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-2 yenmesinde pay sahibi oldu.

Ezzalzouli, 47. dakikada zor bir açıdan çektiği muhteşem şutla topu ağlara göndererek Betis'e öne geçme fırsatı verdi ve skoru açtı; bu an dikkatleri üzerine çekti.

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Ancak Porto, 54. dakikada Gabri Veiga'nın serbest vuruştan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Ardından Samu Omorodion 61. dakikada Portekiz ekibinin ikinci golünü ekleyerek skoru konuk takım lehine çevirdi.

Betis, 74. dakikada Anthony'nin pasında Cucho Hernandez'in attığı golle maça geri döndü ve skoru 2-2'ye getirdi. Tecrübeli Isco ise 84. dakikada penaltıdan kaydettiği galibiyet golüyle karşılaşmanın kaderini belirledi.

Bu galibiyetle Endülüs ekibi iki maçta puanını 6'ya yükseltti ve Şampiyonlar Ligi puan durumunda dokuzuncu sıraya yerleşti. Porto ise iki yenilgi alarak puansız kaldı ve 30. sırada yer aldı.


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