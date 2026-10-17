Real Betis oyuncusu Facundo Bernal, bugün La Cartuja Stadyumu'nda oynanan ve İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesi kapsamında yer alan Barcelona karşılaşmasının 54. dakikasında kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart, Faslı yıldız Abdessamad Ezzalzouli'nin Real Betis adına ikinci golü kaydetmesinin hemen ardından geldi. Yamal, Ezzalzouli'nin golünden önce takım arkadaşı Fermin Lopez lehine faul verilmesi gerektiğini savunarak rakip takımın bazı oyuncularına tepki gösterdi.

Bunları da okuyun

Kararın perde arkası: Flick, Hamza Abdelkerim'i Barcelona'nın A takımından neden çıkardı?

Şampiyonlar Ligi istatistikleri: Geri dönüşlerin tarihsel kralı Real Madrid, Barcelona ikinci sırada

Bernal, Yamal'ın tepkisine ve fiziksel olarak üzerine gelmesine İspanyol oyuncunun yüzüne attığı bir darbeyle karşılık verdi. Bunun üzerine hakem, ev sahibi takımın itirazları arasında Bernal'a kırmızı kart gösterdi; Yamal ise sarı kart gördü.

Karşılaşmada Yamal, 10. dakikada konuk ekibi öne geçirmişti. Diego Gomez 27. dakikada eşitliği sağlarken, Barcelona ikinci ve üçüncü gollerini Rodri (41) ve Gabriel Jesus (51) ile buldu.

62. dakikada Eric Garcia, Katalan ekibinin dördüncü golünü kaydetti; ardından Dani Olmo 81. dakikada beşinci golü attı.



