Faslı Abdessamad Ezzalzouli, bugün oynanan Real Betis'in konuğu Osasuna'yı 5-2 yendiği maçta bir gol kaydetti. İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma Betis'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle Betis, 19 puana ulaşarak puan durumunda üçüncü sıraya yükseldi ve 18 puanda kalan Real Madrid'i geçti. Real Madrid ise dördüncü sıraya geriledi.

Ezzalzouli, Betis'in ikinci golünü 31. dakikada attı. Juan "Cucho" Hernandez'den gelen derinlemesine pası alan Faslı oyuncu, kaleci Aitor Fernandez ile karşı karşıya kaldı ve topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Ayrıca okuyun

Bernabeu ayağa kalktı: Villarreal karşısında Real Madrid oyuncularını ıslıklar takip etti

Gelecek maçlar BET Şampiyonlar Ligi 15:00 POR

Videoyla: Diomande, Real Madrid ile ilk gollerini attı; Vinicius ise golden sonra kırmızı kart gördü

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin takımında ilk 11'de sahaya çıkan Ezzalzouli, 90+2. dakikaya kadar sahada kaldı. Yerine giren genç Jose Antonio Morante ise Hector Bellerin'in pasının ardından 90+6. dakikada beşinci golü kaydetti.

Betis'te golleri 10. dakikada penaltıdan Isco açtı, ardından 31. dakikada Ezzalzouli golünü attı. İkinci yarının başında Endülüs ekibi üçüncü golü de buldu; bu gol konuk takımın forveti Ante Budimir'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Osasuna kısa sürede iki golle karşılık verdi. İlk golü Budimir kaydetti, ardından Raul Garcia ikinci golü ekleyerek skoru 3-2'ye getirdi.

Ancak Isco, 67. dakikada attığı dördüncü golle farkı yeniden ikiye çıkardı. Morante ise uzatma dakikalarında beşinci golü kaydederek skoru noktaladı.



