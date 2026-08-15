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imago-sport-1081063843.jpgAbdullah Ahmed

Çeviri:

Videoyla: Eski Suudi futbolcu: Hilal, Inzaghi ile ne ligi ne de Asya'yı kazanır

Al-Raed - Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Premier Lig
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
İtalya

İtalyan teknik direktör sert eleştirilerin hedefi oldu

Eski bir Suudi futbolcu, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'yi eleştirerek, "Zaim"in onunla birlikte Roshn Ligi veya AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanamayacağını vurguladı.

Inzaghi, dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda oynanan Roshn Ligi'nin ilk haftasında Hilal'i Faysali karşısında 4-2'lik galibiyete taşıdı.

Buna rağmen, Ahli ve İttihad'ın eski oyuncusu Abdulrahim Cizavi, Hilal'in ikinci yarıdaki seviye düşüşü ve 5 dakikada iki gol yemesi nedeniyle İtalyan teknik direktörü eleştirdi.

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Cizavi, "Saudia" kanalındaki "Dorina Gayr" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ben (Simone) Inzaghi'nin Hilal'e teknik direktör olmasının imkânsız olduğuna ikna olmuş insanlardan biriyim."

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda Hilal iyiydi, ancak ikinci yarının başından dördüncü golün atıldığı ana (82. dakika) kadar, Faysali kalecisini yalnızca birkaç kez gördük. Bunun Hilal olması mantıklı mı?"

Şu sözlerle noktaladı: "Bu takım ligde rekabet etmek ve şampiyonluklar kazanmak istiyor, ancak Inzaghi ile yalnızca Kral Kupası'nı kazanır; lig ya da Elit şampiyonluğunu kazanması imkânsız olur."

İtalyan teknik direktörün, geçtiğimiz sezon Hilal'i İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası şampiyonluğuna taşıdığını, ancak Roshn Ligi'ni Nassr'a kaptırdığını ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e Katarlı Sadd karşısında çeyrek finalde veda ettiğini hatırlatalım.

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