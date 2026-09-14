Eski Ittihad oyuncusu, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp'un, vatandaşı Jens Wissing'i bu sezon Ittihad'ın başına getiren isim olduğunu söyleyerek büyük bir sürprize imza attı.

Eski Ittihad oyuncusu Emad Al-Hosani, Katar merkezli "beIN Sports" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Jens Wissing'in Ittihad'a Jürgen Klopp'un tavsiyesiyle geldiğini duydum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu teknik direktör hırsa ve isteğe sahip; Ittihad ile bir şeyler yaratmak istiyor ve bu, Suudi Ligi'nde takımı yönettiği maçlarda açıkça görülüyor."

Şöyle açıkladı: "Sahanın dışında sürekli yönlendirmeye ve hareket etmeye özen gösteriyor; müdahaleleri oyuncular açısından her zaman olumlu oluyor, bunun kanıtı da takımın şimdiye kadar elde ettiği olumlu sonuçlar."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Ittihad genç bir Alman teknik direktörü kadrosuna kattı; kendisi takımın atmosferine hızlıca girmeyi başardı, taraftar onu sevdi ve talimatlarının, izinin sahada olumlu olduğu açıkça görülüyor."

Wissing, önceki takımı Japon ekibi Gamba Osaka ile geçirdiği yarım sezonun ardından Ittihad'ın başına bu sezonun başlamasından önce geçti. Gamba Osaka ile, Al-Nassr'ı geçerek 2024 AFC Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Alman teknik direktör, Al-Inma Stadyumu'na gelişinden bu yana "Kaplanlar"ı Roshn Ligi'nde 5 galibiyet ve 2 beraberliğe taşımayı başardı; hiç mağlubiyet almadan 17 puanla, Al-Hilal'in 1 puan gerisinde puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

Bunun yanı sıra Wissing, Cidde ekibini Haremeyn Hizmetkârı Kupası'nda son 16 turuna taşıdı; ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunu geçerek lig aşamasına yükseldi.

Ittihad, Asya kupasında lig aşamasına bugün, Pazartesi günü başlıyor; ilk hafta maçında Hor'daki Beyt Stadyumu'nda Katar ekibi Al-Shamal'a konuk olacak.