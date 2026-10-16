Ertelemelerin yarattığı tablo Hilal'i Suudi Arabistan Roshn Ligi puan durumunun zirvesinden indirdi ve liderlik koltuğunun tek başına sahibi olma anahtarını Kadisiye'ye verdi.

Kadisiye, bugün cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında konuk ettiği Abha'yı 2-1 yendi.

Kadisiye adına golleri açan İtalyan forvet Mateo Retegui, maçın 30. dakikasında Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ın pasını aldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi ekibin ikinci golünü 69. dakikada Muhammed Abu'ş-Şamat kaydetti. Abu'ş-Şamat, Retegui'nin Abha kalesi önüne düşen topunu değerlendirerek sol ayağıyla ağlara yolladı.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ALH

Buna karşılık Abha'nın tek golünü, maçın uzatma dakikalarının beşinci dakikasında Fransız Alimami Gory attı.

Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Kadisiye, Suudi Arabistan Ligi puan durumunun zirvesine tek başına oturdu ve ikinci sıraya gerileyen Hilal'in bir puan önünde yer aldı.

Hilal, bu haftada Kadisiye'yi yakalayamayacak; zira bugün cuma günü oynanması planlanan Riyad maçı önümüzdeki aralık ayına ertelendi.

Bunun yanı sıra Nassr da Kadisiye'yi yakalayamayacak; çünkü dün perşembe günü oynanması planlanan Ahli maçı önümüzdeki mart ayına ertelendi.