Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Georgios Donis, Umman maçına yönelik hazırlıkların iyi gittiğini vurgulayarak, her maçın ayrı ele alınması ve önceki sonuçları ya da karşılaşmaları düşünmeden takımı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, "Körfez 27" Arap Körfez Kupası'ndaki ilk grubun açılış haftasında önceki gün çarşamba günü Kuveyt'i tek golle zorlu bir maçta mağlup etti ve ikinci haftada yarın cumartesi Umman ile karşılaşacağı maçta galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

"Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre Donis, bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Her karşılaşmayı ayrı ayrı analiz ediyoruz, maça hazırlıklarımız iyi ve ilk karşılaşmanın ardından toparlanma üzerine çalışıyoruz. Güçlü ve yetenekli bir takımla karşılaşacağız, dikkatimizi bir sonraki maça vermeliyiz."

El-Uveys ilk 11'de

Nevaf el-Ukaydi'nin Kuveyt maçındaki sakatlığına ilişkin ise şunları belirtti: "El-Ukaydi'nin sakatlığı ciddi ve kadro dışı bırakıldı, Muhammed el-Kahtani ise hasta olduğu için ne dün ne de bugün antrenman yaptı."

Donis'in açıklamaları, teknik direktörün Umman maçında kaleci Muhammed el-Uveys'e güveneceğine işaret ediyor; zira listedeki üç kaleci arasında mevcut olan tek isim o.

Donis kaçan fırsatlar konusunu nasıl ele aldı?

Kaçan fırsatlar sorununa ilişkin Donis şöyle konuştu: "Özel antrenmanlarda geri baskı üzerine çalıştık, oyuncularımdan ve nasıl çalıştıklarından memnunum. Antrenmanlar ve güvenle birlikte oyuncular karşılaşmalarda en iyisini ortaya koyma kabiliyetine sahip olacaklar."

Teknik direktör, milli takımın Kuveyt karşısındaki performansının birçok olumlu işaret taşıdığının altını çizerek şunları söyledi: "Olumlu şeyleri gördük. Kuveyt maçında 20 dakikanın ardından maça tamamen hâkim olduk ve 100 dakikada Kuveyt Milli Takımı yalnızca bir pozisyon üretti."

Şöyle ekledi: "Futbol yalnızca hücumdan ibaret değildir, oyuncular ciddi bir şekilde çalışıyor ve adım adım, güven, hareket ve antrenmanlarla işler yolunda gidiyor."

Donis Umman Milli Takımı'nda ne fark etti?

İlk haftada Umman Milli Takımı'na ilişkin öne çıkan gözlemleri hakkında ise şunları söyledi: "Fark ettiğim şey, Umman'ın iki forvetle oynadığı ve yüksek kaliteye sahip olduğu. Takımı analiz ettik ve rakibe göre bazı değişiklikler yapacağız. Savunmada ve hücumda istediğimizi uygulamak önemli."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmaya devam etmeli ve oyuncular arasındaki bu harika atmosferi korumalıyız. En önemlisi güvendir, oyuncular arasında neler olduğunu biliyorum ve aralarındaki güzel havayı biliyorum, bu bizim için önemli."

Şöyle ekledi: "Bunu antrenmanda ve otelde görmek önemli, yarınki maçta ve son karşılaşmada galibiyet alabileceğimizi göstermek için en iyi performansı ortaya koymalıyız."

El-Hamdan konusunda neden ısrar ediyor?

Donis, oyuncunun forvetlerin gerisinde daha iyi roller üstlenmesine ve fırsatları golle sonuçlandırmadaki verimine yönelik eleştirilere rağmen Abdullah el-Hamdan'ı ilk 11 forveti olarak kullanmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Şöyle konuştu: "Özellikle tek bir oyuncu hakkında konuşmayı sevmem. Bu durumda her şey zor ve sorumluluğu yalnızca bir oyuncuya yüklemekten hoşlanmam, bu yanlış bir şey."

Şöyle ekledi: "El-Hamdan'a olan (medya eleştirileri) bir hataydı ve oyunculara tam destek vermeliyiz. Olumlu yönleri var ve desteklenmesi gerekiyor. Golcü olarak iyi bir başlangıç yaptı, kulüplerdeki performansı iyiydi ve şimdi bu seviyede ve bu turnuvada gelişimini takip etmek gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her hücum oyuncusunun becerileri vardır. Abdullah es-Salim ve el-Brikan'a sahibiz ve her oyuncunun, özellikle hücum bölgesinde bulunanların, fırsat yaratması önemli. Kale önünde odaklanmak istiyoruz ve onlara bilgi vermek ve onları geliştirmek önemli."

Şöyle açıkladı: "Bir insandan bahsediyoruz ve bu insanlarda olur. Bu alanda gelişmeleri ve onlarla çalışmak için onlara yeterli zamanı vermek istiyoruz. Futbol gelişiyor ve bu gerçeği kabul etmem gerekiyor. Bu gruba sahibiz ve onunla mümkün olan en iyi şekilde çalışmalıyız."

Donis, El-Hamdan'ın durumunu kişisel bir mesele olarak ele almayı da reddederek şunları söyledi: "Oyuncularla ilgili meseleleri kişisel bir bakış açısıyla ele almamak gerekir. Bu sezon Abdullah el-Hamdan en iyi forvettir ve Cristiano Ronaldo (Nasr'ın kadrosuna) döndüğü için ilk 11'de süreklilik sağlayamadı. Hem asist yapıyor hem gol atıyordu, biz de oyunculara ve tüm gruba destek olmalıyız."

Donis galibiyet şiarını yükseltiyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü sözlerinin sonunda, Umman karşısında kazanmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Galibiyet için her şey üzerine çalışacağız. Umman karşısında agresif bir şekilde oynayacağız ve tur atlamak için kazanmalıyız; olumlu bir sonuç almak adına rakibe saygı göstererek."