Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed el-Uveys, gelecek sezon "Lider"in saflarına geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bunun tüm hayatındaki en iyi karar olduğunu belirtti.

Hilal, daha önce mevcut yaz transfer döneminde el-Uveys ile anlaştığını açıklamıştı; kaleci, Suudi Yellow Ligi Birinci Lig ekiplerinden El-Ula'ya gitmek üzere takımdan ayrılışının ardından yalnızca bir sezon geçirmişti.

Suudi kaleci, kulübün "YouTube" sitesindeki kanalı üzerinden takım arkadaşı Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly ile bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda Hilal'e dönüşün perde arkasını anlattı.

El-Uveys bu konuda şunları söyledi: "Suudi Arabistan'da bir yıldız olduğunuzda, ülkenizdeki en iyi takıma katılmanız önemlidir. Ancak burada Asya'nın en iyi kulübüne sahibiz, o da Hilal. Bu, hayatımdaki en iyi karar."

Sözlerine şöyle devam etti: "(2025 yazında) ayrıldım çünkü çok fazla oynamıyordum. Ama Dünya Kupası'ndan sonra geleceğim hakkında çok düşündüm ve tekrar buraya dönmek için Allah'a dua ettim."

Şöyle tamamladı: "Hilal ile iyi bir sezon geçirmeyi ve her şeyi kazanmayı umuyorum."

34 yaşındaki kalecinin, 2022'de Ehli'den gelerek katıldığı Hilal'de daha önce forma giydiğini ve kulübün iki kez Suudi Ligi şampiyonluğuna, aynı sayıda da Harameyn Hizmetkarı Kupası ile Suudi Süper Kupası şampiyonluklarına ulaşmasına katkı sağladığını hatırlatalım.