Ittihad, Faysali deplasmanında rahat bir galibiyet elde ederek Suudi Roshn Ligi'nde geçici de olsa liderliğe yükselmeyi başardı. Bu maçta Faslı forvet Yusuf en-Nesyri parladı.

Ittihad, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda karşılaştığı ev sahibi Faysali'yi 3-1 mağlup etti.

Ittihad adına skoru açan isim, karşılaşmanın 28. dakikasında Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'tan aldığı pasın ardından ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderen Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn oldu.

Yusuf en-Nesyri, 43. dakikada Nijeryalı takım arkadaşı George Ilenikhena'nın kaleyi önünde attığı harika yerden ortasını ustalıkla ağlara çevirerek Ittihad'ın üstünlüğünü artırdı.

Faslı forvet bu golle yetinmedi; karşılaşmanın 59. dakikasında yine Ilenikhena'nın kale önündeki bir pasının ardından üçüncü golü de bizzat kendisi kaydetti.

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Faysali'nin tek golünü ise 87. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla Sırp kaleci Predrag Rajković'in kontrol edemediği topla Kongolu Théo Bongonda kaydetti.

Böylece Ittihad, bu sezon Suudi Ligi'nde hiç mağlubiyet almadan, 7 maçta yalnızca iki beraberliğe karşılık beşinci galibiyetini ve üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Böylelikle "Nemirler" 17 puanla Roshn Ligi puan tablosunun zirvesine yerleşerek ikinci sıradaki Kadisiye'nin bir puan, bir maç eksiği bulunan Hilal ve Nasr'ın ise iki puan önüne geçti.

Öte yandan Faysali, 3 beraberliğe karşılık bu sezonki dördüncü mağlubiyetini alarak yalnızca 3 puanla Suudi Ligi puan tablosunda sondan bir önceki sıra olan on yedinci sırada kaldı.