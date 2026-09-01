Suudi Arabistanlı gazeteci Waleed Al-Farraj, El Hilal'in geleneksel rakibi El Ahli karşısında aldığı büyük klasik maç galibiyetinin ardından takımı övdü.

El Hilal, Roshn Ligi'nin ertelenen üçüncü hafta maçında El Ahli'yi 3-0 mağlup etti. İki takım Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Al-Farraj, maçın ardından sunduğu "Rotana Sport ma'a Waleed" programının açılışında şunları söyledi: "El Hilal içindeki Premier Lig ruhunu ortaya koydu, bunu ancak böyle ifade edebiliriz; El Hilal uzun zamandır görmediğimiz bir görüntü sergiledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "El Hilal, El Ahli'yi gol yemeden 3-0 mağlup etti ve yeni transferler dokunuşlarını göstermeye başladı; hem gol atıp hem de gol pası veren (Crysencio) Summerville ve Roshn Ligi'ndeki ilk maçında üçüncü golü kaydeden (Ollie) Watkins gibi."

Ve ekledi: "Büyük bir maçtı, Kingdom Arena Stadı'nın tribünlerinde güzel bir manzara vardı; El Hilal taraftarları stadın dört yanında görünen ve her bir yanda farklı bir şekil oluşturan bir tifo hazırladı."

Şöyle tamamladı: "El Hilal açısından hem taraftar hem de gol anlamında bir güç gösterisi maçıydı ve taraftarları ilk kez biraz olsun içi rahat hissetti; takım kazanıyor ve averajla El Nassr'ın önüne geçerek Roshn Ligi'nde zirveye çıkıyor."