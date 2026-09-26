Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Körfez Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında Umman karşısında alınan büyük galibiyete rağmen üzüntüsünü dile getirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci turunda karşı karşıya geldikleri maçta Umman Milli Takımı'nı 3-0 mağlup etti.

Donis, maçın ardından "Abu Dabi Rياضية" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Öncelikle, oyuncuları ve bizi destekleyen taraftarları tebrik etmem gerekiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda iyi bir performans sergiledik ve iyi bir zihniyete sahiptik, ancak ikinci yarıda aynı zihniyete sahip olamadık ve birçok fırsat harcadık."

Şunları ekledi: "Bazı oyuncuları kaybettiğimiz için son derece üzgünüm. Başta Nawaf Al-Aqidi olmak üzere, turnuvanın sonuna kadar dışında kalabilecek Alaa (Al Hajji), (Hassan) Kadesh ve ayrıca (Mohammed) Al-Qahtani da maçın dışındaydı."

Ardından şunları söyledi: "Geleceğimize bakacağız, ancak gelişmemiz ve 90 dakika boyunca aynı zihniyete sahip olmamız bizim için son derece önemli."

Devamında ise şöyle konuştu: "Her maçta ve günlük olarak taktiksel konular ve hareketler üzerine çalışmaya devam ediyoruz; bu son derece önemli bir şey, ama en önemlisi zihinsel konular ve oyuncuların daha fazla özgüvene sahip olması."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarların varlığı bizim için son derece önemli, bu atmosferi seviyorum ve iyi oynamaya devam etmemiz, onları mutlu etmek için galibiyetleri sürdürmemiz bizim için son derece önemli."

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı "Khaleeji 27" turnuvasının yarı finaline yükselen ilk takım oldu ve grup liderliğini elde etmek için önümüzdeki salı günü üçüncü turda Irak ile yalnızca berabere kalması yeterli olacak.