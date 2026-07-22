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Erling HaalandGetty Images

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Videoyla: Doğum gününde... Haaland, Arap bir yıldızla coşkulu bir kutlama yaptı

M.City - Inter
M.City
Inter
Club Friendlies
Crystal Palace - M.City
Crystal Palace
Premier Lig
R. Mahrez
E. Haaland
İngiltere
İtalya
Cezayir
Norveç

Faykinglerin yıldızı Dünya Kupası'nda parladı

Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, 26. yaş gününü kutlamak için yaz atmosferi içinde ve bir grup arkadaşının katılımıyla Fransa'nın Saint-Tropez şehrini seçti.

Haaland, sosyal medya hesaplarından, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in de katıldığı kutlamadan kareler paylaştı.

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Fransız "RMC" ağı olaya şu sözlerle yorum yaptı: "Haaland yaş gününü Saint-Tropez'de, özellikle Mahrez'in eşliğinde kutladı."

Club Friendlies
M.City crest
M.City
MCI
Inter crest
Inter
INT
Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
M.City crest
M.City
MCI

Kutlama, Fransız Rivierası sahillerinde lüks bir yaz atmosferinde gerçekleştirildi; birçok futbol yıldızı, gelecek sezon hazırlıklarından önce yıllık tatilinin bir bölümünü burada geçirmeyi tercih ediyor.

Mahrez, 2022-2023 sezonunda City saflarında Haaland ile birlikte oynamış, ardından Cezayirli yıldız bu yaz kendisinden de ayrıldığı Suudi Arabistan ekibi Ahli'ye gitmişti; henüz yeni kulübü belli olmadı.



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