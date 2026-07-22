Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, 26. yaş gününü kutlamak için yaz atmosferi içinde ve bir grup arkadaşının katılımıyla Fransa'nın Saint-Tropez şehrini seçti.

Haaland, sosyal medya hesaplarından, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in de katıldığı kutlamadan kareler paylaştı.

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Fransız "RMC" ağı olaya şu sözlerle yorum yaptı: "Haaland yaş gününü Saint-Tropez'de, özellikle Mahrez'in eşliğinde kutladı."

Kutlama, Fransız Rivierası sahillerinde lüks bir yaz atmosferinde gerçekleştirildi; birçok futbol yıldızı, gelecek sezon hazırlıklarından önce yıllık tatilinin bir bölümünü burada geçirmeyi tercih ediyor.

Mahrez, 2022-2023 sezonunda City saflarında Haaland ile birlikte oynamış, ardından Cezayirli yıldız bu yaz kendisinden de ayrıldığı Suudi Arabistan ekibi Ahli'ye gitmişti; henüz yeni kulübü belli olmadı.







