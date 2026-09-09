Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftasındaki zirve mücadelelerinden birinde, "Anfield" sahasında konuk ettiği Atletico Madrid karşısında bir gol geriye düştüğü maçı 2-1'lik değerli bir galibiyete çevirdi.

Karşılaşma büyük bölümünde heyecanlı geçti; iki takım da mücadelenin iki devresi boyunca hem üstünlüğü hem de hücum tehlikesini karşılıklı olarak paylaştı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçlarda üst üste dördüncü galibiyetini alarak İspanyol rakibine karşı üstünlüğünü teyit etti.

"Opta" ağının verilerine göre Atletico Madrid, turnuvada tek bir rakibe karşı üst üste 4 maç kaybederek tarihinde ilk kez bu duruma düştü.

Llorente uzmanlık alanında golü buldu

Maç iki taraf için de hızlı başladı ve ilk çeyrek saatin dolmasıyla Marcos Llorente, alışılmış bir golle takımı Atletico Madrid'i öne geçirdi; böylece Şampiyonlar Ligi'nde "Anfield" sahasındaki beşinci kişisel golünü kaydetti.

Llorente'nin golü, Julian Alvarez'den gelen muhteşem bir ara pası aldıktan sonra ustaca bir vuruşla geldi.

Liverpool, büyük taraftar desteğini de arkasına alarak beraberliği yakalamak için güçlü bir baskı kurdu ve istediğini ilk devrenin bitimine 6 dakika kala elde etti.

Ev sahibi ekip, Atletico Madrid'in bir savunma karmaşası anını değerlendirdi; yeni transfer Ronald Araujo topu topuğuyla Dominik Szoboszlai'ye aktardı ve o da dev kaleci Jan Oblak'ın kalesinin sağ üst köşesine yerden bir vuruş gönderdi.

Liverpool geri döndü

Liverpool ikinci devreye dikkat çekici bir hücum baskısıyla başladı; Mac Allister ceza sahası dışından ani ve füze gibi bir şut çıkardı, Oblak da bu topa yetişemedi ve 50. dakikada Liverpool'un ikinci golü geldi.