Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yirmi yedinci kez düzenlenen Arap Körfezi Kupası'nı, yani "Körfez 27"yi kazanmasının ardından büyük bir mutluluk sergiledi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nı önceki gün salı günü, Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan Körfez turnuvasının final maçında rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek kazandı.

Nassr Kulübü, bugün perşembe günü takım antrenmanlarına dönmelerinin ardından, Suudi Arabistan Milli Takımı ile şampiyonluk yolculuğuna katılan oyuncularını takım arkadaşlarıyla birlikte kutlarkenki görüntüleri içeren bir video paylaştı.

Bu başarıda Nassr'dan 5 oyuncu rol aldı; başta ilk maçta sakatlanan kaleci Nevaf el-Akidi olmak üzere, defans oyuncusu Abdulilah el-Amri, bek Nevaf Bûşal, orta saha oyuncusu Abdullah el-Hayberi ve forvet Abdullah el-Hamdan.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 DIR

Ronalado, Nassr'ın resmi "X" hesabından paylaştığı videoda dikkatleri üzerine çekti; yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi ve oyuncuları tebrik edip onlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

"Don", Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez turnuvasını kazandığı sırada zorlu anlar yaşıyordu; zira aynı gün, Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile arasında yaşanan anlaşmazlığın ayrıntılarını açıklayan bir bildiri yayımlamıştı.

Ronaldo, Nassr ile yarın cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Diriyah ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Nassr'ın, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten topladığı 16 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer aldığını, liderlik koltuğundaki Hilal'in 2 puan, ikinci sıradaki İttihad'ın ise 1 puan gerisinde olduğunu hatırlatalım.