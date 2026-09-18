Brentford, İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Gtech Stadyumu'nda konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet aldı ve Chelsea'yi mağlubiyet tuzağına düşürüp puan almasını engelledi.

Maç golsüz beraberliğe doğru giderken, Brentford ikinci yarıda Antony ve Thiago ile attığı iki öldürücü golle patlama yaptı ve Chelsea savunmasının hatalarından ve Xabi Alonso yönetimindeki sistemin kırılganlığından yararlandı.

Bu sonuçla birlikte Brentford puanını 9'a yükselterek İngiltere Premier Lig puan tablosunda üçüncü sıraya çıkarken, Chelsea 7 puanda kalarak yedinci sırada donup kaldı.

İlk yarı: Fofana parladı, Kelleher felaketten döndü

İlk yarı temkinli geçti; taktik mücadelesi ve savunma ikili mücadeleleri ön plandaydı, başlangıçta ise Chelsea'nin görece üstünlüğü vardı.

Chelsea erken bir baskıyla maça başladı ve Nieto, Lewis-Potter'ın bir ortayı uzaklaştırmadaki başarısızlığının ardından skoru açmanın eşiğinden döndü, ancak kaleci Kelleher ustalıkla müdahale etti. Buna karşılık Brentford, Lewis-Potter, Janelt ve Schade üçlüsünün liderliğindeki aktif sol kanadına tamamen güvendi; fakat tüm girişimleri Wesley Fofana adında sağlam bir duvara toslayarak sonuçsuz kaldı. Fofana sol koridoru tamamen kapatıp tüm bireysel mücadelelerde üstünlük sağlayarak tartışmasız ilk yarının yıldızı oldu.

İlk yarı, unutulmayacak iki ana sahne oldu. İlki, Schade'nin bir serbest vuruş kullanılmadan önce Chelsea savunmacısı Barco'yu kaldırıp yere fırlatmasıyla tribünlerden yükselen protesto sesleri eşliğinde yaşanan komik andı.

En tuhafı ise Caicedo'nun topu uzun bir taçla kalecisi Kelleher'e geri göndermesiydi; Kelleher topu göremedi ve top ayağının altından geçerek kaleye doğru ilerlerken kaleci topu mucizevi bir şekilde çizgi üzerinde kurtardı. Bu an, Peter Enckelman'ın meşhur hatasını akıllara getirdi.

Ayrıca ilk yarıda muhteşem bir sanat eseri de yaşandı: Rogers'ın hayali bir topuk pasıyla Welbeck'i serbest bırakması, ancak hakemin ofsayt gerekçesiyle atağı iptal etmesi. Bunun yanı sıra Rogers'ın savunmaya çarpıp kornere dönüşen sert bir şutu ve Ayer'in Welbeck'i faul verilmeden çekmesiyle tartışmalı bir an daha görüldü.

İkinci yarı: Damsgaard düğümü çözdü, Thiago maçı bitirdi

Devre arasının ardından maçın görünümü tamamen değişti; Brentford daha büyük bir hücum cesaretiyle sahaya çıktı.

Heyecan, karşılıklı girişimler ve Chalobah'ın üst direğin üzerinden giden sert bir şutuyla başladı. Ardından ilk gol, Damsgaard'ın sol taraftan kullandığı ustaca bir kornerden geldi; uzak direkte yükselen Schuster topu kafayla kalenin önüne ortaladı ve Antony topu kolayca ağlara göndererek ev sahibinin öne geçtiğini ilan etti.

Golün ardından Chelsea savunması belirgin şekilde sarsıldı ve Ayer'in yarı sahayı markajsız geçmesine izin verdi. Chelsea ise Guiu ve Acheampong'u oyuna alarak yaptığı çifte değişiklikle cevap vermeye çalıştı, ancak Brentford kontrataklarıyla daha tehlikeli olan taraftı.

Damsgaard ve Thiago, iki kişiye karşı iki kişilik bir atakta kötü bir pas ve hatalı bir kontrol nedeniyle skoru ikiye çıkaracak altın bir fırsatı harcadı. Chelsea, maçtaki ilk baskısı olan aralıksız bir baskıyla karşılık verdi; bir dizi kornerin ardından Kelleher yumruğuyla ustaca uzaklaştırdı ve Guiu'nun sert şutu engellendi.

Chelsea'nin tam anlamıyla hücuma yüklendiği bir anda ölümcül darbe geldi. Ayer'in kestiği hatalı bir pasın ardından Brentford hızlı bir kontratakla ilerledi; Martinez, Schade'nin ilk şutuna müdahale etti, ancak top Thiago'ya döndü ve o da topu ağlara göndererek ikinci golü kaydetti.

Chelsea skoru geri getirmek için farkı azaltacak bir gol ararken, yedek oyuncu Fabio Carvalho, Chelsea'ye ölümcül darbeyi vurdu.

Gol, 90+4. dakikada geldi. Brentford'un, Chelsea'nin öne çıkan savunmasındaki geniş boşluklardan yararlanan örnek bir kontratağının ardından Carvalho kaleyle baş başa kaldı ve topu güvenle ağlara göndererek takımının 3-0'lık galibiyetini perçinledi ve üç puanı fazlasıyla hak edilmiş bir şekilde topladı.

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