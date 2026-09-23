Hakem uzmanları, Mısırlı Cemal el-Gandur ve Ummanlı Ahmed el-Kaf, "Abu Dabi Riyadiyye" kanalında, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nın açılış turunda Kuveyt karşısında oynadığı maçta lehine verilmeyen net bir penaltı olduğunu doğruladı. Çarşamba akşamı Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nin İnma Stadı'nda oynanan ve Suudi Arabistan'ın (1-0) galibiyetiyle sona eren karşılaşma.

Maçın tek golünü, Kuveytli defans oyuncusu Yusuf el-Hakan 73. dakikada kendi kalesine yaptığı hatayla kaydetti.

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28. dakika tartışmalı pozisyona sahne oldu; Kuveytli oyunculardan biri ortak bir mücadele sırasında elini kaldırdı ve top eline çarptı. Bu pozisyonu ne saha hakemi ne de video hakemleri fark etti; top, Suudi Arabistan oyuncularından birinin kafasına çarpmış gibi göründü.

İki uzman, defans oyuncusunun elinin vücuttan uzakta ve doğal olmayan bir konumda bulunduğunu, bunun da pozisyonu oyun kurallarına göre penaltıyı hak eder hale getirdiğini değerlendirdi.

El-Kaf, pozisyonun zorluğu nedeniyle saha hakemi Portekizli Joao Pinheiro'nun bu pozisyondaki sorumluluğunu hafifleterek, suçlama oklarını daha çok video teknolojisi ekibine yöneltti ve ekibin Pinheiro'nun dikkatini çekmesi gerektiğini değerlendirdi.

Bu galibiyetle Suudi Arabistan Milli Takımı puanını 3'e çıkararak birinci grubun lideri oldu. Irak ve Umman ise gruptaki diğer maçta (1-1) berabere kalarak birer puan topladı, Kuveyt ise puansız kaldı.

Cidde, "Körfez 27" müsabakalarına 23 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasında, iki gruba dağılmış 8 milli takımın katılımıyla ev sahipliği yapacak.

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