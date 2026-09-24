Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27" turnuvasındaki yolculuğuna, rakibi Yemen'in ağlarını havalandırarak güçlü bir başlangıç yaptı ve grubunun zirvesine geçici olarak yerleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, bugün perşembe günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Körfez turnuvasının grup aşamasının ilk turunda iki takımı karşı karşıya getiren maçta rakibi Yemen'i 4-0 mağlup etti.

Nicolas Gimenez, maçın 26. dakikasında topu ceza sahası içinde alıp Yemen savunmacısını çalımladıktan sonra sol ayağıyla sert bir vuruşla Yemen filelerine göndererek Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı adına skoru açtı.

10 dakika sonra Yemen Milli Takımı savunmacısı Nader Sahl, bir ortayı uzaklaştırmaya çalışırken topun ayağına çarpıp filelere gitmesiyle kendi kalesine attığı golle Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı adına ikinci golü kaydetti.

Luan Pereira, ilk yarının uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında yerden gelen bir ortayı sağ ayağıyla filelere göndererek Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.

Nicolas Gimenez ikinci yarının başında da parlamayı sürdürdü ve maçın 51. dakikasında bir ortayı kafa vuruşuyla filelere çevirerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin dördüncü, kendisinin ise ikinci golünü kaydetti.

Bu farklı galibiyet, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı 3 puanla ikinci grubun zirvesine taşırken, Yemen Milli Takımı puansız olarak aynı grubun son sırasında yer aldı.

Taraftarlar, aynı grupta sırasıyla son Asya Uluslar Kupası ve Arap Körfezi Kupası turnuvalarının şampiyonu olan Katar ile Bahreyn'i karşı karşıya getirecek çekişmeli maçı bekliyor.