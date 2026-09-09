Atletico Madrid'in defans oyuncusu Marcos Llorente, "Anfield" sahasında Liverpool ağlarına olan aşk hikâyesini sürdürerek dikkat çekici rekor rakamlara ulaştı.

Llorente, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool ağlarına beşinci golünü kaydederek, iki takımın bu akşam çarşamba günü oynadığı maçın başlama düdüğünden 16 dakika sonra Atletico Madrid'i öne geçirdi.

Llorente'nin Atletico Madrid forması altında "Anfield" sahasında attığı beş gol yalnızca 3 maçta geldi; 2019-2020 sezonunun son 16 turunda iki gol, ardından geçen sezonun grup aşamasında iki gol kaydeden oyuncu, bugün yeni bir gol daha attı.

"Mister Chip" istatistiklerine göre Llorente, Şampiyonlar Ligi'nde "Anfield" sahasında Liverpool ağlarına en çok gol atan konuk oyuncu haline gelerek, 4 gol kaydeden Karim Benzema'yı geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde "Anfield" sahasında Llorente'nin bilançosunu geçen tek kulüp Real Madrid olarak öne çıkıyor; zira Kraliyet takımı 8 gol kaydetti. Öte yandan oyuncu tek başına Paris Saint-Germain, Benfica ve PSV Eindhoven kulüplerinin her birinin toplamda attığı gol sayısına eşitlendi.

Dikkat çekici olan ise Llorente'nin Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile attığı 10 golün yarısının "Anfield" sahasında Liverpool'a gelmiş olması.

Ayrıca kıtasal turnuvada Liverpool'un sahasında, kendi takımı Atletico Madrid'in sahasında attığından daha fazla gol kaydetti; kendi sahasında yalnızca 3 gol atmakla yetindi.