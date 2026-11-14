Cezayir, bu akşam oynanan Hüseyin Ayt Ahmed Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ettiği Togo'yu 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Müsabaka, Uganda, Kenya ve Tanzanya'da düzenlenmesi planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında bu cumartesi akşamı gerçekleştirildi.

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Maçın tek golünü Rami Bensebaini kaydederek Cezayir'i üç önemli puana taşıdı ve dokuzuncu grupta liderliklerini pekiştirdiler. Puanını 7'ye yükselten Cezayir'in karşısında Togo'nun puanı 3'te donup kaldı ve üçüncü sırada yer aldı.

Zambiya 4 puanla ikinci sırada bulunurken, Burundi 2 puanla grubun son sırasında yer aldı. Böylece Cezayir, elemelerin üç haftası geride kalırken liderlikteki farkını açmaya devam etti.

Cezayir maça erken bir gol arayışıyla hücum baskısıyla başladı ve ilk girişimini 12. dakikada buldu. Anis Hadj Moussa ceza sahası dışından bir şut çekti ancak top zayıf bir şekilde kaleci Barcola'nın ellerine gitti.

Cezayir, 23. dakikada skoru açmak için net bir fırsatı harcadı. Top altı pas içinde Mohamed El Amine Amoura'ya ulaştı ve kendisini kaleciyle karşı karşıya buldu, ancak yerden çektiği top garip bir şekilde direğin yanından geçti.

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İlk yarının bitmesine az bir süre kala, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Nabil Bentaleb'in gönderdiği ortaya yükselen Amine Gouiri az kalsın Cezayir'i öne geçiriyordu, ancak kafa vuruşu direğin azıcık yanından geçti ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

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İkinci yarının başlamasıyla Togo ev sahibini şaşırtmaya çalıştı ve 58. dakikada skoru açmanın eşiğinden döndü. Laba ceza sahası içindeki bir ortaya yükseldi, ancak kafa vuruşu direğin yanından geçti.

Cezayir'in cevabı Gouiri aracılığıyla hızlı geldi. Gouiri kaleciyi geçmeyi başardı ve topu ağlara doğru vurdu, ancak savunma araya girip topu kornere çıkardı.

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Cezayir baskısını sürdürdü ve 76. dakikada Togo savunmasının şifresini çözmeyi başardı. Hadj Moussa ceza sahası içine kusursuz bir orta gönderdi, Bensebaini güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ev sahibini, karşılaşmayı belirleyen golle öne geçirdi.

Bu galibiyetle Cezayir, dokuzuncu gruptaki liderlik konumunu pekiştirdi. İki takım, gelecek salı günü yeniden karşı karşıya gelecek. Cezayir, elemelerin dördüncü haftasında başkent Lome'de Togo'ya konuk olacak.

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Cezayir, eleme yolculuğunu gelecek mart ayında iki maçla tamamlayacak. İlk olarak deplasmanda Zambiya ile karşılaşacak, ardından son haftada Burundi'yi ağırlayacak.

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda zengin bir geçmişe sahip. Turnuvaya 21 kez katılan ekip, biri 1990 yılında kendi evinde, diğeri Mısır'da düzenlenen 2019 versiyonunda olmak üzere iki kez şampiyonluğa ulaştı.

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Cezayir, turnuvanın Fas'ın ev sahipliği yaptığı bir önceki versiyonunda, Nijerya'ya 2-0 kaybetmesinin ardından çeyrek finalde veda etmişti.