AC Milan bugün oynanan çarşamba akşamı, Avrupa Ligi müsabakaları kapsamında kendi sahasında ve taraftarları önünde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'ya 2-0 mağlup olarak yenilgi tuzağına düştü. Bu sonuç, Rossoneri taraftarları için şok edici oldu.

Benfica işi erken bitirdi

Portekiz ekibi maça büyük bir cesaretle başladı ve ev sahibini erken bir aşamada gafil avlamayı başardı. Dodi Lukebakio 16. dakikada, Milan savunmasının istenilen şekilde karşılık veremediği organize bir atağın ardından skoru açtı.

Milan ilk yarıda geri dönmeye çalıştı ancak gerçek bir tehlike oluşturamadı ve ilk yarı, konuk ekibin tek golle üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise Benfica öldürücü darbeyi vurdu. Jakub Kaminski 54. dakikada ikinci golü ekleyerek Rossoneri kadrosunun işini iyice zorlaştırdı.

Milan'ın 58. dakikadan sonra geri dönüp farkı azaltma girişimlerine rağmen Benfica'nın organize savunması ve kalecisi randevuya sadık kaldı; böylece Portekiz ekibi son düdüğe kadar kalesini gole kapadı.

Bu sonuçla Milan, gruptaki hesaplarını erkenden karmaşık hale getiren ve Avrupa serüveninde takım üzerindeki baskıyı artıran acı bir yenilgi aldı. Benfica ise deplasmanda son derece değerli bir galibiyet elde ederek turu geçme biletini kapmak için güçlü bir konuma yerleşti.

Rekabeti kızıştıran diğer karşılaşmalar

Bundan önce oynanan maçta Sparta Prag, deplasmanda Ararat Ermenistan'ı 4-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Çek ekibinin dört golünden ikisini T. Judal 20 ve 22. dakikalarda kaydetti.

Üçüncü golü John Mercado 53. dakikada, dördüncü golü ise Patrik Vydra 72. dakikada ekledi. Ev sahibinin tek golünü ise Bruno Wilson 55. dakikada attı.

Bir diğer karşılaşmada Omonia Nikosia, konuk ettiği Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet kaptı. Maçın tek golünü Yuri Balkovec 88. dakikada kaydetti.

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Bir başka maçta Olympiakos, konuk ettiği Jagiellonia Bialystok karşısındaki geriliğini 2-1'lik değerli bir galibiyete çevirdi. Polonya ekibi 20. dakikada Smit ile öne geçti; ardından Olympiakos, Armando Gonzalez ile beraberliği yakaladı (43). Ukraynalı Roman Yaremchuk ise 84. dakikada ev sahibine öldürücü galibiyet golünü getirdi.

Sunderland, konuk ettiği AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet aldı. Maçın tek golü 66. dakikada penaltıdan Enzo Le Fée ile geldi ve takımına üç değerli puanı kazandırdı.

Anderlecht ise kendi sahasında konuk ettiği Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Fransız ekibi ilk yarıyı, Nicolas Nkunda'nın 8. dakikada ve Kaito Nakamura'nın 22. dakikada kaydettiği ikili ile önde tamamladı. Anderlecht ikinci yarıda Mihajlo Cvetkovic ile farkı azalttı (61) ancak beraberliği yakalamayı başaramadı.

Bayer Leverkusen, konuk ettiği Celje'yi 2-0 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet elde etti. Skoru 15. dakikada S. Sešlar kendi kalesine attığı golle açtı; ardından Facundo Medina 74. dakikada ikinci golle galibiyeti perçinledi.