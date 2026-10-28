Bayern Münih, bu akşam Allianz Arena'da oynanan ve Almanya Kupası ikinci tur maçında konuk ettiği Magdeburg'u 6-1'lik farklı bir skorla ezdi geçti.

Maça güçlü başlayan Bayern, 10. dakikada İsmail Sibari'nin pasının ardından yıldızı Michael Olise ile erken golü buldu.

Ancak üstünlük uzun sürmedi; Magdeburg, 15. dakikada Philipp Chavez'in pasıyla Mateusz Jukowski aracılığıyla beraberliği hızlıca sağladı.

Fakat Bavyera ekibinin yanıtı gecikmedi; 21. dakikada İsmail Sibari, Olise'nin asistiyle Bayern'i yeniden öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda tam hakimiyetini sürdüren Bayern, 51. dakikada Michael Olise'nin penaltıdan attığı üçüncü golle skoru artırdı; ardından 70. dakikada Alphonso Davies, Lennart Karl'ın pasının ardından dördüncü golü ekledi.

Gol şölenini 73. dakikada defans oyuncusu Nathaniel Brown, Davies'in asistiyle beşinci golü atarak sürdürdü.

Şöleni, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında (90+3') oyuna sonradan giren David Santos, Josip Stanišić'in kilit pasının ardından attığı altıncı golle noktaladı; gecenin en güzel golüne imzasını atarak büyük galibiyeti Allianz Arena'da tarihi bir altılıya dönüştürdü.









Bu farklı galibiyetle Bayern Münih, Almanya Kupası'nın bir sonraki turuna hak ederek adını yazdırdı ve bu sezon tüm kupalar için mücadeleye hazır olduğunu teyit etti.