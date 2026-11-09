Videoyla: Barcelona'ya Atletico karşısında pahalıya patlayabilecek 10 saniye!

Hansi Flick'in 86. dakikada yaşadığı öfke, gergin bir teknik direktörün ani çıkışından ibaret değildi; yeni bir kuraldan, katı bir düzenlemeden ve Wanda Metropolitano'daki zirve maçını altüst etmeye ramak kalan bir cezadan kaynaklanan bir öfkeydi.

Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında 2-1 önde olduğu ve üç puanı korumaya çalıştığı bir anda, tek bir oyuncu değişikliği takımın tam bir dakika boyunca on kişi kalmasına neden olmanın eşiğine geldi. İşte tam burada, bilinen sakinliğiyle tanınan Flick sessiz kalamadı.

Patlama eşiğindeki bir maç

Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki maçı bıçak sırtındaydı. Riyadh Air Metropolitano stadındaki karşılaşma, Atletico'nun üç puanı toplaması halinde puan sıralamasında bir sürprizle sonuçlanabilirdi.

Maç, Giuliano'nun erken golü ve rojiblancosun daha iyi takım görüntüsü vermesiyle bu yönde ilerlemeye başladı. Ancak Barcelona dengesini yeniden kurdu ve skoru tersine çevirmeyi başardı; yine de 2-1'lik yakın skor, gerilimi bitiş düdüğüne kadar sürdürdü.

86. dakikadaki öfke anı

Hansi Flick bu gerilimi bizzat gösterdi. Alman teknik direktör, 86. dakikada Anthony Gordon yerine Karim Adeyemi'yi oyuna aldı ve Gordon, değişiklik konusunda onunla konuşmak zorunda kaldı.

İngiliz oyuncu, Barcelona teknik direktörünün beklediğinden daha uzun zaman harcadı ve kale çizgisine doğru yürüyüşünden rahatsız bir şekilde sahayı terk etti. Şaşkın görünen Gordon ise adımlarını hızlandırarak Adeyemi'yle el sıkıştı.

Alman teknik direktör İngiliz oyuncudan acele etmesini istedi, o da inanamaz bir halde sahayı terk etti.

10 saniye kuralı

Barcelona teknik direktörünün hayal kırıklığı tamamen anlaşılır; zira bu sezondan itibaren oyuncu değişikliğini geciktirmek cezalandırılıyor.

Zaman kaybını önlemek için, oyundan çıkan oyuncunun değişiklik tabelasının görünmesinden itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor. Aksi takdirde oyuncu değiştiren takım on kişi kalmış sayılıyor ve yedek oyuncunun oyuna girmeden önce tam bir dakika boyunca sahanın dışında beklemesi gerekiyor.

Gordon daha uzun zaman harcasaydı, Atletico beraberlik golü ararken Barcelona bir dakika boyunca on kişi oynayacaktı.

Real Madrid ve Inter emsali

Bu kural, "Mundo Deportivo"ya göre ilk kez eylül ayı başlarında Real Madrid ile Inter Milan arasındaki bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçında uygulandı.

Vinicius 87. dakikada gereğinden fazla zaman harcadı ve yerine giren Carreras ancak 60 saniye geçtikten sonra maça dahil olabildi. Real Madrid, özellikle de Mourinho, o esnada şiddetle itiraz etti; ancak hakem ekibi kuralı doğru bir şekilde uyguladı.

Böylece Flick, 10 saniyenin zirve ile felaket arasındaki fark olabileceğini fark etti; bu yüzden Gordon'a duyduğu öfke yalnızca bir sinirlilik değildi, aksine yeni futbolun bir saniye bile geç kalana acımadığına dair bir uyarıydı.