Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, La Liga'nın dokuzuncu haftasında Real Betis'i 5-2 yendikleri gecede Katalan ekibiyle uzun süren gol orucunu sona erdirmeyi başardı.

Olmo, Barça'nın bu büyük galibiyetine 81. dakikada ceza sahası sınırından yaptığı muhteşem vuruşla kaydettiği beşinci golle imzasını attı.

Böylece Olmo, geçtiğimiz mart ayından bu yana ağları havalandıramamasının ardından bu sezon Barcelona formasıyla ilk golünü attı.

Sport gazetesi, bugünkü maç öncesinde Olmo'nun bir gol kuraklığı yaşadığını belirtmişti. Oyuncunun Barcelona forması altındaki son golü, geçtiğimiz 15 Mart'ta Sevilla karşılaşmasında Marc Bernal'in pasından yararlanarak kaleye doğru hareketlenip sağ ayağıyla yerden vuruşla ağlara gönderdiği gole dayanıyordu.

Olmo, Sevilla'ya attığı golden bu yana Barça formasıyla 22 maça çıktı ancak Real Betis'in ağlarını havalandırmayı başarana kadar yeniden gol kaydedemedi.

Olmo'nun Barcelona formasıyla Avrupa kupalarındaki son golü ise bu yılın 21 Ocak'ında Prag'da gelmişti.