Tarihi ani gol

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Atletico Madrid oyuncusu Pablo Barrios, bu sezonun lig aşamasındaki ikinci haftada bugün salı günü oynanan maçta Manchester United ağlarını erken sarsarak takımının Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Barrios, maçın başlamasından yalnızca 49 saniye sonra takımını öne geçiren golü kaydetti. Böylece bu gol, İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki katılım tarihinde attığı en hızlı ikinci gol, İngiliz ekibinin ise turnuvada yediği en hızlı üçüncü gol oldu.

Mister Chip'in istatistiklerine göre, Şampiyonlar Ligi'nin mevcut döneminde Atletico Madrid'in en hızlı golü 2025 yılında Real Madrid karşısında 28. saniyede Conor Gallagher'dan geldi. Barrios'un golü ikinci sırada yer aldı, onu 2018 yılında Monaco karşısında 1 dakika 29 saniyede gelen Koke'nin golü izledi.

Diğer tarafta ise Barrios'un golü, Manchester United'ın turnuva tarihinde yediği en hızlı goller sıralamasında üçüncü sırayı aldı. Listenin başında 1997 yılında Juventus formasıyla 20. saniyede gelen Alessandro Del Piero'nun golü, ardından 2002 yılında Basel formasıyla 31. saniyede gelen Christian Gimenez'in golü bulunuyor.

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1998 yılında Barcelona ile Manchester United karşısında 51. saniyede gelen Sonny Anderson'ın golü ise listede dördüncü sırada yer aldı.