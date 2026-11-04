Suudi Arabistan Millî Takımı teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in, 2027 AFC Asya Kupası'nın ertelenmesinin ardından görevden alınabileceğine işaret eden haberlerin gerçek yüzünü Suudi bir gazeteci ortaya koydu.

Asya Futbol Konfederasyonu, önceki gün salı sabahı, Ocak 2027'de başlaması planlanan AFC Asya Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren düzenleneceğini açıkladı.

Basında çıkan haberler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'i görevden almayı ve gelecek yıl sonunda düzenlenecek 2027 AFC Asya Kupası'nda A Millî Takımı çalıştıracak yeni bir teknik direktörle anlaşmayı düşündüğünü öne sürdü.

Ancak Suudi gazeteci Bedir el-Sakri, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda bu haberleri yalanladı.

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El-Sakri bu konuda şunları söyledi: "Donis'in geleceğini sormak için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçtim ve cevap, onu görevinden almayı kesinlikle düşünmedikleri yönünde oldu."

Şunları ekledi: "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni bir teknik ekiple anlaşma gibi bir düşüncesi yok ve aynı yetkili kaynağın açıklamalarına göre, böyle bir şey olması durumunda bu bir çılgınlık olurdu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yetkililer, Donis'in Asya turnuvasında Suudi Arabistan Millî Takımı ile devam edeceğini vurguladı. Dolayısıyla, turnuvanın başlamasından önce sona eren sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasında herhangi bir sorun olmayacak."

Yunan teknik direktörün Suudi Arabistan Millî Takımı ile olan sözleşmesi gelecek temmuz ayı sonunda sona eriyor ve bu durum, özellikle daha önce çıkan bazı haberlerin onun görevden alınabileceğinden söz etmesi nedeniyle devamıyla ilgili şüphelere yol açmıştı.

Hatırlatmak gerekirse, Donis, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan Millî Takımı'nın başına geçmiş, turnuvaya grup aşamasında veda etmiş, ancak takımı "Körfez Kupası 27" şampiyonluğuna taşımayı başarmıştı.