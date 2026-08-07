Videoyla: Aston Villa, Avrupa Süper Kupası öncesi Bayern Münih'e mağlup oldu

Alman ekibi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Asya turnesini, bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek tamamladı. Karşılaşma, Audi Football Summit turnuvası kapsamında Hong Kong'daki "Kai Tak Sports Park" stadında oynandı.

Bavyera ekibinin skorunu açan isim, 37. dakikada Tom Bischof'un kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlara gönderen Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-jae oldu. 74. dakikada ise Kolombiyalı Luis Diaz, Arijon Ibrahimovic'in pasının ardından yaptığı muhteşem şutla ikinci golü kaydetti.

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Joao Gomes, 83. dakikada farkı Aston Villa lehine bir gole indirmeyi başardı. Son dakikalarda parlayan kaleci Manuel Neuer ise Tammy Abraham'ın kaçışında yaptığı ustalıklı kurtarışla takımının üstünlüğünü maçın bitiş düdüğüne kadar korudu.

Bayern Münih, özellikle ilk yarı boyunca uyguladığı yüksek pres sayesinde, birçok temel oyuncusunun ve sakatlıktan dönen isimlerin de forma giymesiyle maçın büyük bölümünde oyuna hakim oldu. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ekibin yıldızı Luis Diaz maçın adamı ödülünü kazandı.

Bavyera devi Asya turnesini bu galibiyetle tamamlarken, yarın cumartesi günü Münih'e dönecek. Ekip, 15 Ağustos tarihinde Allianz Arena'da Leipzig ile oynayacağı hazırlık maçına hazırlanacak.

Aston Villa ise gelecek çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg kentindeki "Red Bull Arena" stadında Paris Saint-Germain ile oynayacağı beklenen UEFA Süper Kupa maçı öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını kaybetti.



