Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Hadji, Mısır Milli Takımı'nın şu anda en iyi Afrika takımları listesinde beşinci sırada yer aldığını düşünüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın en güncel sıralamasında Mısır Milli Takımı Afrika'da üçüncü sırada (dünyada 25.) yer almasına rağmen, Hadji şu anda ondan daha iyi 4 takım daha olduğu görüşünde.

Hadji'nin şu anki en güçlü 5 Afrika takımı sıralamasının başında Fas Milli Takımı gelirken, Cezayir ve Fildişi Sahili gibi diğer büyük takımları ise listeye almadı.

Hadji, Kooora'ya verdiği röportajda, "Birinci sırada Fas, ardından Senegal, Mali, Demokratik Kongo ve Mısır geliyor" dedi.

Mısır Milli Takımı'nı neden beşinci sırada değerlendirdiği sorulduğunda, eski Faslı yıldız şu yanıtı verdi: "Mısır Milli Takımı oyuncularının yaş ortalaması şu anda 30 ile 33 arasında değişiyor, bu yüzden daha üst bir sırada değerlendirmek zor."

Hadji şöyle açıkladı: "Mısır Milli Takımı uzun yıllar boyunca Afrika'nın en iyisiydi ve Mısır Ligi kıtanın en güçlü ligi; en iyi yerel oyuncuları sunuyor."

Hadji, Mısır Milli Takımı'nı Almanya Milli Takımı'na benzeterek şunları ekledi: "Mısırlı oyuncuların sahip olduğu taktiksel disiplin ve fiziksel güç nedeniyle her zaman Mısır'ın 'Afrika'nın Almanya'sı' olduğunu söyleriz, ancak şu anda yaş ortalamasındaki artış beni bu sıralamaya iten şey oldu."

Bununla bağlantılı olarak Hadji, Mısır Milli Takımı'nın "2026 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında açık bir haksızlığa uğradığını ve turnuvada ileriye gitmeyi hak ettiğini" vurguladı.

Mısır Milli Takımı, son Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmiş, ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale ulaşmıştı.

Ayrıca okuyun:

Video ile: Mustafa Hadji Kooora'ya konuştu: Hakimi ve Bono, Fas tarihinin en iyileri; diğerlerinden açık farkla önde

Mustafa Hadji, Fas'ın Afrika Kupası'ndaki başarısızlığı ile Dünya Kupası'ndaki parlak performansının bilmecesini Kooora'ya açıkladı

Fas efsanesi Kooora'ya: Irkçılık yeter; Afrika'nın bayrağını yükseltmenin zamanı geldi

Mustafa Hadji Kooora'ya: Wahbi, Barcelona tarzında oynuyor; Yamal'ın kanı Faslı

Mustafa Hadji Kooora'ya: Fas, Brezilya ve Arjantin'i yenebilir; işte onun en büyük zayıf noktası

Video ile: Hakemlik Fas'ı kayırdı mı? Mustafa Hadji, Kooora'nın sorusunu muğlak bir yanıtla geçiştirdi

Kooora'ya özel, video ile: Mustafa Hadji'den Amrabat'a: Fas'ın üstünde kimse yok; sen kim oluyorsun da Wahbi'nin gitmesini şart koşuyorsun?

Mustafa Hadji Kooora'ya: Fas, Afrika Kupası'nı çalmadı; Senegal, Ndala'nın ne yaptığını biliyor