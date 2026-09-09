Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında bu Çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" sahasında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek gösterişli bir galibiyet elde etti ve kıtanın devlerine erken bir uyarı gönderdi.

Teknik direktör Hansi Flick'in takımı, bu sezon başından bu yana tüm turnuvalarda oynadığı 5 maçtan 4'ünde 5 gol kaydetti; Feyenoord da Elche, Rayo Vallecano ve Valencia'yı kapsayan kurbanlar listesine eklendi.

Barcelona, 2015'ten bu yana kasasında bulunmayan kıtasal kupayı geri kazanma yolundaki serüveninin başlangıcında, şiddetli yağmur altında oynanan maçta ilk 3 puanı topladı.

"Opta" istatistiklerine göre Barcelona, Şampiyonlar Ligi serüveninin başlangıcında kendi sahasında oynadığı 21 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgiye karşılık 19. galibiyetini elde etti.

Maçta Mısırlı Hamza Abdülkerim forma giymedi; genç golcü yedek kulübesinde kaldı ve İspanya Ligi'ndeki ilk maçına çıkmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kez sahne alması ertelenmiş oldu.

Buna karşılık, yeni transfer Gabriel Jesus maçta ikinci yarıda oyuna sonradan girdi.

Katalan hakimiyeti

Barcelona başlama düdüğünden itibaren maça hakim oldu ve Raphinha ilk golü atmak için 3 dakikadan fazla beklemedi; Lamine Yamal'dan gelen pası değerlendirdi, Hollanda takımının savunmacılarını çalımladı ve ardından topu rahatça filelere gönderdi.

Barça baskısını sürdürdü ve Karim Adeyemi 22. dakikada ceza sahası dışından yaptığı, Feyenoord kalecisini yanıltan ani bir vuruşla ikinci golü kaydetti.

Joao Cancelo 37. dakikada üçüncü golü eklemeye çok yaklaştı, ancak vuruşu sağ direğe çarptı ve skor ilk yarının sonuna kadar aynı kaldı.

Jesus imzasını atıyor

İkinci yarının başında durum değişmedi, ev sahibinin hakimiyeti sürdü ve 58. dakikada Pedri'den gelen muhteşem bir ara pasın ardından Raphinha aracılığıyla üçüncü golü eklemeleri mantıklıydı.

Nacho Ferri bir dakika sonra hızlı bir reaksiyonla farkı azaltan golü kaydetti, ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

78. dakikada Yamal, ceza sahası sınırından kullandığı ve barajın arasından geçirdiği direkt serbest vuruşla dördüncü golü ekledi.

Bitime 8 dakika kala Sem Steijn, Gonçalo Borges'ten gelen özel bir ortanın ardından onur golünü kaydetti.

Ancak yedekten giren Jesus, imzasını atmadan maçın bitmesine razı olmadı; yeni transfer, Yamal'ın ortasını değerlendirdiği ustaca bir kafa vuruşuyla ev sahibinin beşinci golünü kaydetti.