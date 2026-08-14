Nassr ve Ahli'nin eski yıldızı Hüseyin Abdülgani, Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin yeni sezon kadrosunda genç oyunculara güvenme niyetine ilişkin açıklamalarına şaşırdı.

Inzaghi, dün perşembe günü düzenlediği basın toplantısında 36 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Ali el-Buleyhi'yi neden planlarının dışında bıraktığı sorulduğunda, daha genç oyunculara güvenmek istediğini açıkladı.

Inzaghi, "El-Buleyhi şu anda antrenman yapıyor, ancak başka genç oyuncular da bulunduğundan rotasyon yapmak istiyorum" dedi.

El-Buleyhi, İtalyan teknik direktörün yeni sezon planlarının dışında görünürken, bazı basın haberleri yaz transfer döneminin kapanmasından önce Suudi Roshn Ligi kulüplerinden birine gitme ihtimalinden bahsetti.

Abdülgani ise Inzaghi'nin açıklamalarını eleştirerek, MBC kanalındaki "Nadîna" programında şunları söyledi: "Sanki (Karim) Benzema 20 yaşında, (Kalidou) Koulibaly ise 21 yaşındaymış gibi mi?"

Benzema 38 yaşında, Senegalli defans oyuncusu ise 35 yaşında.

Abdülgani şöyle devam etti: "El-Buleyhi, Hilal'de harika bir kariyer sergiledi ve uzun yıllar boyunca takımın temel taşlarından biriydi. Inzaghi'nin açıklamalarının sadece laftan ibaret olduğunu ve teknik direktörün oyuncunun kalmasını istemediğini düşünüyorum."

Abdülgani, el-Buleyhi'nin takım antrenmanlarından uzaklaştırılıp bireysel antrenmanlar yapmaya zorlanması fikrini de eleştirdi ve bunun oyuncuyu ayrılık talebinde bulunmaya yöneltmek için bir baskı girişimi olduğunu söyledi.

El-Buleyhi, 2017'de Feth'ten Hilal'e katılmış ve el-Zaim ile birlikte çok sayıda yerel ve Asya şampiyonluğu kazanmıştı.

Hilal, bu sezon Suudi Roshn Profesyonel Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam cuma günü Feysali ile karşılaşmaya hazırlanıyor.