Nassr, konuk ettiği Abha'yı zorlu bir maçta yenerek geleneksel komşusu ve rakibi Hilal'e bir armağan sundu ve Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde ona ortak oldu.

Nassr, bugün çarşamba günü Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin altıncı haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Abha'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın 22. dakikasında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Brezilyalı Angelo'nun köşe vuruşundan gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek Nassr adına skoru açtı.

Abdullah Al-Hamdan ise maçın 58. dakikasında, ceza sahası içinde savunmadan seken topu değerlendirerek ağlara gönderdi ve ikinci golü kaydetti.

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Ancak Fransız Nabil Fekir, son çeyrek saatte işleri karıştırdı ve maçın 75. dakikasında ani bir serbest vuruştan farkı azaltan golü kaydetti.

Abha, maçın bitiminden önce beraberliği getirecek golü kapmak için birçok kez Nassr'ı ani baskınla zorlamaya çalıştı, ancak bunu başaramadı.

"Al-Alami", geçtiğimiz cumartesi günü Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Ittihad karşısında 2-1 aldığı ilk yenilgisinin ardından galibiyet serisine geri döndü.

Bu galibiyet Nassr'ın puanını 15'e çıkardı ve takım, önceki gün pazartesi Neom'a 2-1 yenilen Hilal'in yalnızca averajla gerisinde kalarak Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer aldı.

Buna karşılık Abha, bu sezon Roshn Ligi'ndeki beşinci yenilgisini aldı ve puanı tek bir puanda kalarak puan tablosunda on sekizinci ve son sırada yer aldı.