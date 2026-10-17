Mısır ekibi Al Ahly, Uganda temsilcisi Kitara karşısında deplasmanda 1 golle geriye düştüğü maçı, cumartesi akşamı Afrika Konfederasyon Kupası 32'li tur ilk maçında son dakikalarda 2-1 kazanmayı başardı.

Al Ahly, 8. dakikada Afşa'nın ortasının ardından Munsıf Bekrar'ın kafa vuruşuyla erken bir gol bulmaya çok yaklaştı, ancak top direğe çarptı.

Al Ahly, 10. dakikada ağları havalandırmak için tehlikeli bir fırsat yakaladı; fakat Yasin Meraî'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş direğin az farkla yanından geçti.

Maçın gidişatına ters şekilde Uganda ekibi, 32. dakikada kaleci Muhammed Şenavi'nin ağlarına ilk golünü kaydetmeyi başardı.

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İkinci yarıya hücum baskısıyla başlayan Al Ahly, 67. dakikada Ömer Essai'nin muhteşem bir çalımın ardından yaptığı sert vuruşla beraberlik golünü buldu.

82. dakikada penaltı kazanan Al Ahly'de topun başına geçen Ahmed Seyyid Zizo golü kaydetti ve kırmızı dev, Mısır'a değerli bir galibiyetle döndü.



