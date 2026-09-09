Karim Adeyemi, bu akşam çarşamba günü "Spotify Camp Nou" stadında lig aşamasının ilk haftasında Feyenoord karşısında Barcelona'nın ikinci golünü kaydederek Şampiyonlar Ligi tarihinin en dikkat çekici Alman golcüleri arasındaki adını pekiştirmeye devam etti.

Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 17'ye çıkararak 16 gollü efsane Michael Ballack'ı geride bıraktı ve Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" verilerine göre turnuva tarihinin en iyi Alman golcüleri listesinde altıncı sırada Timo Werner ile eşitliği yakaladı.

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Adeyemi'nin golü, Alman oyuncunun Barcelona forması altındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk çıkışında, Raphinha'nın erken golünün ardından Katalan takımın öndeki farkı iki katına çıkardığı harika bir vuruşla 22. dakikada geldi.

Adeyemi, bu yaz Borussia Dortmund'dan Blaugrana'ya katıldı. Alman kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde 37 maça çıkmış ve bu maçlarda 12 gol kaydetmişti. Ayrıca 2023-2024 sezonunda turnuvanın finaline yükselen ve Real Madrid'e (2-0) yenilmeden önce finale kalan takımın içindeydi.

Eski Red Bull Salzburg oyuncusu, Avusturya takımıyla da Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol kaydetmişti.

Bu golle birlikte Adeyemi, 18 gole sahip Serge Gnabry'nin bir gol gerisine geldi. Şampiyonlar Ligi tarihinin Alman golcüleri listesinde ise 57 golle Thomas Müller ilk sırada yer alıyor; onu 26 golle Mario Gomez, 24 golle Marco Reus ve ardından 23 golle Leroy Sané takip ediyor.

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