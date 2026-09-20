24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Çeviri:

Videoyla: 16'da 15... Courtois'nın çektiği sıkıntıyı gözler önüne seren korkutucu rakam

T. Courtois
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Belçika
İspanya

Yıkım penaltı noktasından başladı

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, penaltı vuruşlarını önlemedeki bariz sıkıntısını sürdürdü. İspanya Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında, bu pazar akşamı oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında penaltıdan gol yedi.

Karşılaşmada, Hancko'nun ceza sahasının içine gönderdiği ortayı Giuliano Simeone'nin karşılamasının ardından Atletico Madrid lehine penaltı verildi. Real Madrid'in savunma oyuncusu Dean Huijsen'in onu durdurmak için yaptığı müdahale sonrasında Arjantinli oyuncu yere düştü ve hakem Ortiz Arias direkt kırmızı penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını Grimaldo kullandı ve topu başarılı bir şekilde Courtois'nın ağlarına göndererek fırsatı harcamadı. Böylece ikinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra Atletico Madrid'e öne geçme golünü kazandırdı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Bu gol yalnızca Atletico Madrid'in başkent derbisinde öne geçmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda Courtois'nın son dönemde bu vuruşlara yaptığı kurtarış oranındaki düşüşün gölgesinde, penaltı vuruşlarındaki sıkıntısının sürdüğünü de teyit ediyor.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Fransız "Stats Foot" ağı, Courtois'nın Real Madrid ile resmi maçlarda aleyhine verilen son 16 penaltıdan yalnızca birini kurtarabildiğini aktardı.

Bu rakam, Belçikalı kalecinin penaltı vuruşlarıyla başa çıkarken yaşadığı bariz zorluğu ortaya koyuyor; zira bu seri boyunca yalnızca bir vuruşu durdurabilirken, rakipler diğer 15 vuruşu gole çevirmeyi başardı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin