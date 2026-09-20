Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, penaltı vuruşlarını önlemedeki bariz sıkıntısını sürdürdü. İspanya Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında, bu pazar akşamı oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında penaltıdan gol yedi.

Karşılaşmada, Hancko'nun ceza sahasının içine gönderdiği ortayı Giuliano Simeone'nin karşılamasının ardından Atletico Madrid lehine penaltı verildi. Real Madrid'in savunma oyuncusu Dean Huijsen'in onu durdurmak için yaptığı müdahale sonrasında Arjantinli oyuncu yere düştü ve hakem Ortiz Arias direkt kırmızı penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını Grimaldo kullandı ve topu başarılı bir şekilde Courtois'nın ağlarına göndererek fırsatı harcamadı. Böylece ikinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra Atletico Madrid'e öne geçme golünü kazandırdı.

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Bu gol yalnızca Atletico Madrid'in başkent derbisinde öne geçmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda Courtois'nın son dönemde bu vuruşlara yaptığı kurtarış oranındaki düşüşün gölgesinde, penaltı vuruşlarındaki sıkıntısının sürdüğünü de teyit ediyor.

Fransız "Stats Foot" ağı, Courtois'nın Real Madrid ile resmi maçlarda aleyhine verilen son 16 penaltıdan yalnızca birini kurtarabildiğini aktardı.

Bu rakam, Belçikalı kalecinin penaltı vuruşlarıyla başa çıkarken yaşadığı bariz zorluğu ortaya koyuyor; zira bu seri boyunca yalnızca bir vuruşu durdurabilirken, rakipler diğer 15 vuruşu gole çevirmeyi başardı.

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