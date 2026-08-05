"İnanılmaz" olarak nitelendirdiği bir sahnede, Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılamak için toplanan taraftar kalabalığı karşısında hayranlığını gizleyemedi ve gördüklerinin, dolu dolu geçen futbol kariyeri boyunca yaşadığı her şeyin ötesinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye resmen gelişinin ardından yaptığı ilk açıklamalarında Salah, Trabzonspor'a katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi ve gözünü tek bir hedefe dikti: Türk kulübünün formasıyla hem yerel hem de Avrupa arenasında başarıya ulaşmak.

25 bin kişi: İnanılmaz bir durum

Salah, "beIN Sports"ın yayınladığı Türk medyasına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu muhteşem atmosferde bulunmaktan son derece mutluyum, daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum ve ne kadar mutlu olduğumu kelimeler anlatamaz."

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, yüzündeki hayret ifadesi hâlâ silinmemişken şöyle ekledi: "Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz bir durum, böyle bir şey görmedim. Her yerde başarıya ulaştım ve Trabzonspor ile de hem ligde hem de Avrupa arenasında başarıya ulaşmak istiyorum."

Trabzonspor Başkanı: Dünya yıldızı işte böyle karşılanır

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise bu tarihi manzarayı ortaya koyan taraftarlara teşekkür etti. Doğan şöyle konuştu: "Muhammed Salah bir dünya yıldızı, buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız bir dünya yıldızının nasıl karşılanması gerektiğini herkese gösterdi."

Bu efsanevi karşılama, Muhammed Salah'ın yalnızca bir futbolcu olarak değil, ününü kulüplerin ve turnuvaların sınırlarının ötesine taşıyan küresel bir ikon olarak sahip olduğu istisnai konumu bir kez daha teyit ediyor. Tüm gözler artık sahaya çevriliyor; Trabzonspor sevdalıları "Mısırlı Kral"ın bu coşkun sevgiyi şampiyonluklara ve kupalara dönüştürmesini bekliyor.