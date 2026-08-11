Al-Ittihad, rakibi Al-Jazira'yı ezip geçerek 2026-2027 sezonu Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Suudi beşliyi tamamladı.

Al-Ittihad, bugün salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan ve Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi belirleyen ön eleme turu maçında Al-Jazira'yı 4-1 mağlup etti.

Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn, maçın 12. dakikasında "Kaplanlar" adına skoru açtı. Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'den gelen ortada savunmanın topu uzaklaştırmakta hata yapması sonrası top Hollandalı kanat oyuncusuna ulaştı ve o da tek dokunuşta topu ağlara gönderdi.

38. dakikada aynı Hollandalı kanat oyuncusu, Suudi takımın ikinci golünü ekledi. Diaby yeniden sağ kanattan ustalıkla ilerledi ve topu ona aktardı; o da harika bir vuruşla topu kaleci Ali Khaseif'in ağlarına yolladı.

Cezayirli Houssem Aouar, 54. dakikada Al-Ittihad'ın üçüncü golünü ekledi. Sol bek Faris Abedi'nin ortasında Sırp defans oyuncusu Jan-Carlo Simić topa kafayı vurup Aouar'a çevirdi, o da kaleye karşı topu ağlara gönderdi.

Maçın 68. dakikasında Marwan Al-Sahafi, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby yerine oyuna girmesinden sadece birkaç dakika sonra dördüncü golü kaydetti. Bu gol, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin yerden yaptığı seçkin bir ortanın ardından geldi.

Simon Banza, maçın 80. dakikasında ev sahibi takımın tek golünü kaydetti. Bir ortayı Sırp kaleci Predrag Rajković'in ağlarına çevirdi.

Bu büyük galibiyet, Alman teknik direktör Jens Wissing yönetimindeki Al-Ittihad'ın yeni sezondaki ilk maçındaki ilk galibiyeti oldu. Wissing, takımın başına eski Portekizli teknik direktör Sérgio Conceição'nun yerine geçmişti.

Böylece Al-Ittihad, Asya Elit turnuvasının lig aşamasına yükseldi ve Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadsiah'ın ardından bu aşamaya kalan beşinci Suudi takım oldu.

"Amid" (El-Amid), Japon takımı Machida Zelvia karşısında alınan mağlubiyetin ardından AFC Şampiyonlar Ligi'nin gelecek sezon Elit turnuvasına çeyrek finalden veda etmesinin ardından, üst üste ikinci sezon Asya arenasındaki serüvenini sürdürüyor.