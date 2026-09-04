Liverpool, bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini elde ederek, cuma günü "Portman Road" stadında oynanan ve turnuvanın üçüncü haftası kapsamında yer alan maçta ev sahibi Ipswich Town'ı 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Liverpool puanını 5'e yükseltti ve Premier Lig puan tablosunda geçici olarak beşinci sıraya yerleşti. Ipswich ise 3 puanda kalarak geçici olarak 13. sıraya geriledi.

Liverpool'un gollerini 6 ve 9. dakikalarda kaydeden Alexander Isak, teknik direktör Andoni Iraola'nın takımına maçı belirleyen erken bir üstünlük sağladı.

Her iki gol de, konukların güçlü başlangıcında öne çıkan bir rol oynayan Hollandalı milli oyuncu Cody Gakpo'nun asistiyle geldi.





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Bu ikili gol, Isak'ın Liverpool'daki dikkat çekici bir başlangıcını temsil ediyor; zira bir önceki hafta Nottingham Forest karşısındaki 2-2'lik beraberlikte bir gol attıktan sonra puanını bu sezon Premier Lig'de 3 gole yükseltti.

İsveçli forvet, Ipswich karşısındaki parlak performansını da sürdürdü; bu takıma karşı 3 maçta 6 gole ulaştı.

Liverpool maça, sezona Newcastle United ve Nottingham Forest karşısında art arda alınan ve her iki maçta da 2-2 biten iki beraberlikle başladıktan sonra, sezondaki ilk galibiyetini arayarak çıkmıştı.

Şok edici başlangıca rağmen Ipswich'in performansı iki golün ardından iyileşti ve takım maça dönmeye çalıştı; ancak Liverpool savunmasını aşmayı ya da baskı dönemlerini gole çevirmeyi başaramadı.

Karşılaşma, yeni transfer Bradley Barcola'nın Liverpool forması altındaki ilk çıkışına da sahne oldu; Fransız milli oyuncu 64. dakikada Victor Munoz'un yerine oyuna girdi.

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