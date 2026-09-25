Katar Millî Takımı, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasındaki Bahreyn maçının puanlarını kaybetmemek için Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan yardım istedi.

Katar'ın "Al Kass" kanalları, Bahreyn Millî Takımı'nın, Katar oyuncusu Asem Madibo'nun "El Annabi"nin 2-0'lık galibiyetindeki katılımına itiraz ettiğini doğrulamıştı; söz konusu galibiyet dün perşembe günü, Körfez turnuvasının grup aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında gerçekleşmişti.

Bahreyn Millî Takımı, Katarlı oyuncunun ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası turnuvasında 5 maç ceza aldığı gerekçesiyle, esasen bu maçta oynamaya hakkı olmadığı görüşünde.

Ancak Katarlı gazeteci Macid el-Halifi, Uluslararası Futbol Federasyonu ile bu konuda emin olmak için iletişime geçtikten sonra, "El Annabi"nin duruşunun doğruluğunu ve Madibo'nun maçta normal şekilde oynama hakkını olduğunu doğruladı.

El-Halifi, Katar'ın "Al Kass" kanallarına yaptığı açıklamalarda, Katar Futbol Federasyonu'nun, Madibo'nun Körfez turnuvasına katılımı konusundaki durumunu öğrenmek için turnuvanın başlamasından önce uluslararası mevkidaşına başvurduğunu söyledi.

Katarlı gazeteciye göre "FIFA", Madibo'nun Dünya Kupası'nda aldığı cezayı Arap Körfezi Kupası'nda tamamlamayacağını, ancak bunun dostluk maçları dışındaki resmî maçlarda olması gerektiğini doğruladı.

Katar Federasyonu, FIFA ile yaptığı yazışmaları Körfez mevkidaşına sundu; ikincisi de Madibo'nun turnuvaya katılma hakkını kabul ederek buna dair resmî onayı verdi.

Hatırlatmak gerekirse, Katar Millî Takımı, Arap Körfezi Kupası turnuvasının ikinci grubunda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor ve zirvedeki Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı'nın yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.