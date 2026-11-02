Arsenal'in Liverpool'u tek golle geçtiği tartışmalı galibiyetin üzerinden saatler geçmeden, Arsenal defans oyuncusu Gabriel Magalhaes'in maçın hakemi Andy Madley ile devre arasında kahkahalar atıp şakalaştığı bir videonun yayılmasının ardından sosyal medyada öfke fırtınası koptu.

Arsenal, zirve mücadelesini Kai Havertz'in ilk yarıda kaydettiği kritik golle kazanarak Premier Lig'in zirvesinde arayı üç puana çıkarmıştı; ancak maç büyük hakem tartışmalarından da uzak kalmadı.

Tartışmalı penaltı

Liverpool, 21. dakikada net bir penaltı hakkının gasbedildiğini düşündü. Arsenal defans oyuncusu Jurrien Timber, ceza sahası içindeki bir ortada hücum oyuncusu Alexander Isak'ın formasını bariz bir şekilde çekmişti.

Eski hakem Mark Halsey, "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamada, net bir gol şansını engellediği için pozisyonun "açık bir penaltı" olduğunu doğruladı. Bu görüşü Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola da destekledi ve öfkeli bir ifadeyle şunları söyledi: "Açıkçası, oyuncularımıza yere düşmelerini söylememiz gerekirdi, çünkü hakemler penaltıyı farklı değerlendirmeyecekler. Alex dürüsttü ve topa ulaşmaya çalıştı, herkes açıkça doğrudan bir çekme olduğunu gördü."

Öfkeyi patlatan görüntü

Penaltı tartışması alevlenirken, taraftarlar devre arasında oyuncu tünelinde çok daha dikkat çekici bir an fark etti. Gabriel ile hakem Madley, şakalaşıp gülüşürken görüldü; ardından Brezilyalı defans oyuncusu hakemle yumruk tokuşturarak selamlaştı ve sahaya girdi.

Liverpool taraftarları sosyal medyada öfkeyle patladı. Bir kullanıcı şöyle yazdı: "Bu hakemin bir favori oyuncusu olduğu açık. Liverpool'un net bir penaltısı gasbedildi." Bir başkası ise "Bundan daha açık olamazdı" dedi. Bir üçüncüsü şu yorumu yaptı: "Böyle bir anda şaka yapmamalıydı."

Buna karşılık, bazıları hakemi savunarak görüntünün masum olduğunu düşündü. Biri alaycı bir şekilde şöyle yazdı: "Tünelde bir kahkaha, ve birdenbire herkes beden dili uzmanı oldu." Bir diğeri ise şunları söyledi: "Hakemin artık oyuncularla konuşması yasaklandı mı? Bunda kesinlikle hiçbir yanlışlık yok."

Arsenal de mağdur hissetti

Arsenal taraftarları da bazı kararlardan dolayı mağdur hissetti. Liverpool oyuncusu Trey Nyoni, ilk dakikada Martin Ödegaard'a yaptığı sert müdahaleden sonra sarı karttan kurtuldu; ayrıca Havertz'e yaptığı geç bir müdahalenin ardından ikinci sarı karttan da sıyrıldı. Böylece zirve mücadelesi, kısa sürede bitmeyecek bir hakem tartışmasıyla sona erdi.