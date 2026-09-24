Portekiz Milli Takımı, yeni teknik direktörü Jorge Jesus dönemine, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında konuk ettiği Galler karşısında aldığı zorlu ve çetin 1-0'lık galibiyetle başladı.

Lizbon'daki "Jose Alvalade" Stadı'nda oynanan maçın kahramanı, attığı golle Joao Felix ve harcadığı fırsat şölenine rağmen Cristiano Ronaldo oldu.

Felix'in füzesi durumu kurtardı

Portekiz Milli Takımı, Galler'in hesaplarını bozacak erken bir gol arayışıyla, daha ilk dakikadan itibaren ezici bir hücum baskısıyla maça başladı.

Kaptan Cristiano Ronaldo, 9. dakikada Joao Felix'in ipek gibi bir pasının ardından skoru erken açmaya çok yaklaştı, ancak "Don"un şutu direğin dibinden auta gitti.

Portekiz'in mutlak hakimiyeti nihayet 21. dakikada Suudi imzası taşıyan bir golle sonuç verdi. Nuno Mendes, topu Galler savunmasından ustaca kaptı ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın forveti Joao Felix'e pasını attı. Felix, karşı konulamaz sert bir şut çıkararak topu Galler ağlarına gönderdi ve Jesus döneminin ilk golüne imza attı.









Goldensonra Ronaldo, efsanevi kariyerindeki 980. golünü aramaya devam etti, ancak ilk yarı bitmeden bir duran topta ve ceza sahası içinde iki fırsatta olmak üzere üç net fırsatı, tribünlerdeki taraftarların şaşkın bakışları arasında harcadı.

Ronaldo'nun fırsat harcama serisi son dakikalara kadar sürdü ve 980. golüne ulaşmayı başaramadı; hakem düdüğünü çalarak Portekiz'in sönük ama değerli galibiyetini ilan etti.

Bu galibiyetle Portekiz, Uluslar Ligi serüvenindeki ilk üç puanını hanesine yazdırdı ve turun geri kalan maçlarının sonuçlarını beklerken grubunun geçici lideri oldu. Galler ise ikinci yarıdaki güçlü performansına rağmen eli boş döndü.



