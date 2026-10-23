Lionel Messi, bugüne kadar hiçbir futbolcunun duramadığı yerde durarak, bugün cuma günü Oviedo şehrindeki tarihi Campoamor Tiyatrosu'nda Prenses Asturias Spor Ödülü'nü aldı ve tarihte bu prestijli ödülü tek başına kazanan ilk futbolcu oldu.

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın, Prenses Leonor ve İnfanta Sofia'nın yanı sıra Kraliçe Sofia'nın katılımıyla düzenlenen görkemli tören, yeşil sahanın sınırlarını aşarak küresel bir simgeye dönüşen bir kariyerin onurlandırılmasına tanıklık etti.

Jürinin resmi açıklamasında, ödülün Messi'ye verilmesinin gerekçesi şöyle belirtildi: "Sportif kariyerinin, dayanışmasının ve alçakgönüllülüğüyle dünyanın saygısını kazanmasının takdiri olarak."

Jüri, tiyatroda okunan kararının gerekçelerinde şunları ekledi: "Futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olması, olağanüstü sportif kariyeri ve eşsiz yeteneği, en yoksun çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya yönelik kesintisiz hayırseverlik çalışmaları, azmi, alçakgönüllülüğü ve takıma olan bağlılığı sayesinde herkesin saygısını ve hayranlığını kazanmış olması nedeniyle, jüri ödülün Lionel Messi'ye verilmesini onaylamıştır."

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Prenses Leonor: Olağanüstü olanı rutine dönüştürdü

Törenin en etkileyici anı, Prenses Leonor'un konuşmasını yaptığı andı. Leonor, "Messi'nin eşsiz kariyerini" ön plana çıkararak, Sporting Lizbon'un eski oyuncularından birinin Arjantinli futbolcu hakkında söylediği ve bu tarihi gecenin başlığı hâline gelen anlamlı bir ifadeyi hatırlattı: "Olağanüstü olanı rutine dönüştürdü; maçın akışını analiz ederek ve en etkili kararları saniyenin bölümlerinde alarak, takımın çıkarlarını kişisel çıkarlarının önünde tuttu."

Onurlandırma, efsanenin insani yönünü de göz ardı etmedi. Jüri, Messi'nin çocukluğunda karşılaştığı büyüme sorunlarından başlayarak, onu spor alanında küresel bir rol model hâline getiren azim, alçakgönüllülük ve takım çalışmasına bağlılık değerlerine uzanan, zorlukların üstesinden gelme hikâyesini övdü.









Sahanın dışında: Efsanenin bir başka yüzü

Sahaların sınırları dışında ise Messi'nin toplumsal bağlılığı, 2010 yılından bu yana UNICEF elçisi olarak yürüttüğü çalışmalarda ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitim ile sağlık hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya adanmış Lionel Messi Vakfı'nın faaliyetlerinde kendini gösteriyor. Prenses Asturias Vakfı'na göre bu hayırseverlik boyutu, etkisi gollerini ve kupalarını aşan bir sporcunun portresini tamamlıyor.

Messi törenin ışıklarını kültür, bilim ve toplum alanlarının en önde gelen dünya şahsiyetlerinden oluşan seçkin bir grupla paylaştı. Rock efsanesi Patti Smith Sanat Ödülü'nü kazandı ve konuşması sırasında söylediği bir şarkıyla herkesi şaşırttı; Julian Barnes Edebiyat Ödülü'nü, Christina Koch Concord Ödülü'nü, Timothy Garton Ash ise Sosyal Bilimler Ödülü'nü aldı.

Ayrıca İletişim ve Beşerî Bilimler kategorisinde Ghibli Stüdyosu, Bilimsel ve Teknik Araştırma kategorisinde bilim insanları David Klenerman, Shankar Balasubramanian ve Pascal Mayer, Uluslararası İşbirliği kategorisinde ise Svalbard Küresel Tohum Deposu onurlandırıldı.



