Cezayir, Fas'ta düzenlenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde dün akşam Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı ve yarı finale yükselirken aynı zamanda Brezilya'da düzenlenecek 2027 Dünya Kupası biletini de kaptı.

Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon'un eski teknik direktörü Farid Benstiti'nin öğrencileri, Fildişi Sahili karşısında güçlü bir maç ortaya koydu.

Fildişi Sahili adına 30. dakikada Inès Konan öne geçti, ancak Safi Ouedraogo'nun kırmızı kart görmesiyle takımının işi zorlaştı.

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Cezayir ikinci yarıda maçı tersine çevirdi. Oyunun 60. dakikası dolmadan Inès Kheïri beraberliği yakaladı, ardından yalnızca beş dakika sonra Amira Ould Braham, kaleci Aramata Diakité'nin hatasından yararlanarak galibiyet golünü ekledi.





Bu galibiyetle Cezayir, kadınlar Afrika şampiyonasındaki katılımları tarihinde ilk kez çeyrek finali geçti ve aynı zamanda ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Yarı finalde, bugün pazar günü oynanacak Malavi–Gana maçının galibiyle karşılaşacak.

Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda son dörde kalmak, 24 Haziran–25 Temmuz 2027 tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılım bileti veriyor.

Fas da biletini kaptı

Aynı gün Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen tek takım Cezayir değildi; Fas Milli Takımı da çeyrek finalde Güney Afrika'yı 2-1 mağlup ederek Kadınlar Dünya Kupası'ndaki yerini aldı.

Fas Milli Takımı ilk golünü 31. dakikada Sakina Ouzraoui Diki ile buldu, ardından Hanane Aït El Haj, 51. dakikada penaltıdan kaydettiği ikinci golle ev sahibinin üstünlüğünü pekiştirdi.

Thembi Kgatlana, 67. dakikada Güney Afrika'nın tek golünü kaydederek farkı bire indirdi.

Bu sonuçla Fas Milli Takımı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen 2023 edisyonundaki ilk tarihi görünümünün ardından üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Fas, o turnuvada son 16 turuna kadar yükselmiş, ardından Fransa'ya 4-0 mağlup olarak elenmişti.



