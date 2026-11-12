Videolu: İtalya elindeki kadroyla sahnede; Azzurri, San Siro'da Zidane'nin horozlarını ezip geçti

İtalya, bu akşam Milano'daki San Siro Stadı'nda konuğu Fransa karşısında geriye düştüğü maçı çevirmeyi başararak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi grup aşamasının beşinci hafta mücadeleleri kapsamında oynandı.

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Bu sonuçla birlikte Azzurri, 10 puanla ve averaj ile ikili maç üstünlüğüyle Fransa'nın önüne geçerek A Grubu'nun liderliğini ele geçirdi. Belçika 9 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye puansız olarak son sırada bulunuyor.

Maça ideal bir başlangıç yapan Fransa, onuncu dakikada Michael Olise'nin golüyle erken öne geçti. Olise bu golde, İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın arkadan oyun kurma denemesinde yaptığı büyük hatadan faydalandı.

Donnarumma'nın isabetli bir pas verememesi üzerine top Olise'ye ulaştı. Durumu ustalıkla değerlendiren Olise, Alessandro Bastoni'yi geçtikten sonra topu ağlara göndererek ülkesinin milli takımına 1-0'lık üstünlüğü kazandırdı.

Ancak İtalya pes etmedi ve ilk yarıda maça geri dönmeyi başardı. Fransa'nın ilk yarıya büyük ölçüde hâkim olmasına rağmen, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi'nin verdiği kesin pasın ardından 26. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

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İkinci yarının başlamasıyla ev sahibi ekip öne geçme golü arayışıyla girişimlerini sürdürdü, ancak Fransa oyunun kontrolünü eline geçirmeyi başardı ve birkaç pozisyonu değerlendiremedi. Donnarumma, başta Rayan Cherki ve Adrien Rabiot'nunkiler olmak üzere güçlü şutları önledi.

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Buna karşılık İtalya, kazandığı penaltıyla skoru öne taşımaya çok yaklaştı, ancak Sebastiano Esposito 60. dakikada penaltıyı dışarı atarak kaçırdı.

İtalya'nın telafisi ise Davide Frattesi'nin 63. dakikada Federico Dimarco'nun pasının ardından ikinci golü kaydetmesiyle geldi. Böylece San Siro'daki çılgın kutlamalar eşliğinde skoru Azzurri lehine çevirdi.

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Öne geçme golünün ardından oyuna hâkim olan İtalya, Fransa kalesine yönelik ataklarını sürdürdü ve ikinci bir penaltı kazandı. Bu kez penaltıyı 75. dakikada Pio Esposito gole çevirerek ev sahibinin üçüncü golünü, maçtaki ikinci golünü kaydetti ve kardeşi Sebastiano'nun kaçırdığı ilk penaltıyı telafi etti.

İtalya'nın üçüncü golünün ardından Fransa maça geri dönmeye çalıştı, ancak Azzurri'nin orta saha ve savunmasının yiğitliği karşısında üstünlük kuramadı. Ev sahibi ekip, Zinedine Zidane'ın öğrencileri karşısında heyecan dolu bir galibiyetle (3-1) sahadan ayrıldı.

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İki takım arasındaki ilk maç ise (1-1) berabere sonuçlanmıştı. Olise'nin muhteşem bir serbest vuruş golüyle Fransa'yı öne geçirmesinin ardından Alessandro Bastoni İtalya için beraberlik golünü kaydetmişti.

Bugünkü galibiyetiyle İtalya, grup aşamasının son haftasında Belçika ile deplasmanda oynayacağı maça çok daha rahat girecek. Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek için yalnızca beraberliğe ihtiyaç duyacak.