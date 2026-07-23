Ittihad kulübünün efsanesi Khamis el-Zahrani, takımın yıldızları Cezayirli Hossam Aouar ve Faslı Youssef En-Nesyri'yi eleştirerek, gelecek sezon başlamadan önce ikilinin "Kaplanlar"dan ayrılmasını istedi.

El-Zahrani, "El-Arabiya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ittihad çok büyük bir sezona giriyor, ancak özellikle yeni Alman teknik direktörü Jens Wissing'in fikirleriyle birlikte derinlik konusunda bir sorun yaşıyor."

Şöyle devam etti: "Ittihad orta sahada büyük bir derinliğe ihtiyaç duyuyor; ne (Hossam) Aouar, ne Fabinho, ne de (Youssef) En-Nesyri, teknik direktörün onlardan isteyeceği öngörülen rolleri, yani direkt oyun, baskı ve hızlı geçiş görevlerini yerine getirebilir."

Sözlerine şunu ekledi: "Ittihad orta saha oyuncularına ihtiyaç duyuyor; Fabinho, Aouar ve En-Nesyri teknik direktörün mercek altında, hakkarında en kısa sürede uygun kararı verebilmesi için. Özellikle Fabinho'nun sözleşmesi zaten sona erdi."

Şunları da sözlerine ekledi: "Bu dosyalar karar almada hızlılık gerektiriyor, buna ek olarak seçimde kalite bulunması da lazım; özellikle teknik direktör artık oyuncuları tanıdığı ve parmağını yaraya bastığı için, bu boşlukları dikkat çekici transferlerle kapatması gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Bildiğim kadarıyla Ittihad orta sahaya oyuncular getirecek; biri Fabinho'nun yerine, diğeri ise (Mamadou) Doumbia ile aynı tarzda oynayan bir oyuncu. Aouar'ın durumu ise takımın kadrosuna ve yabancı oyuncu sayısına bağlı kalıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ittihad çetrefilli bir dosyayla karşı karşıya ve zaman son derece dar; özellikle mali sıkıntının gölgesinde, buna ek olarak Ittihad kulübü büyüklüğünde büyük bir takımı çalıştıracak yeterince tecrübeye sahip olmayan yeni bir teknik direktörün varlığında."