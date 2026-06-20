Paraguay milli takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında Türkiye milli takımı karşısında 1-0’lık değerli bir galibiyet elde etti.

Maçın tek ve erken golü, başlama düdüğünün çalınmasından sadece 65 saniye sonra Matias Galarza tarafından atıldı ve bu gol, bu yılki Dünya Kupası'nın en hızlı golü oldu. Paraguay milli takımı, maçın yarısından fazlasını bir kişi eksik oynamasına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.

Paraguay'ın yıldızı Miguel Almirón, ilk yarının sonlarında, oyuncuların tartışma sırasında ağızlarını kapatmasını yasaklayan yeni bir kuralı ihlal ettiği için doğrudan kırmızı kart gördü; ancak kaleci Orlando Gil, dikkat çekici bir performans sergiledi ve takımının üstünlüğünü koruyan birçok kritik şutu kurtardı.

Bu galibiyetle ABD Milli Takımı, D Grubu’nun liderliğini resmen garantiledi. Öte yandan, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Türkiye Milli Takımı’nın eleme turlarına yükselme umutları suya düştü. Paraguay’ın ise önümüzdeki Perşembe günü, ikinci sırayı belirleyecek son maçta Avustralya ile karşılaşması bekleniyor.

Paraguay milli takımı, ilk turda ABD’ye karşı aldığı (4-1) ağır yenilginin ardından dengesini yeniden kazandı. Bu iyileşme, teknik direktör Gustavo Álvaro’nun yaptığı taktiksel değişiklikler sayesinde gerçekleşti. Álvaro, ilk maçta kadroda yer almayan, ABD’nin Atlanta United takımında forma giyen Matias Galarza’yı ilk maçta kadroda yer almamasının ardından ilk 11’e dahil etti. Galarza, maçın başlamasından sadece 1 dakika 5 saniye sonra 25 yarda mesafeden attığı güçlü sol ayak şutuyla ağları havalandırarak teknik direktörüne karşılık verdi.

Türk milli takımı ilk yarıda beraberlik golüne çok yaklaştı, ancak Mert Moldor’un doğrudan serbest vuruştan attığı kafa vuruşu, hem üst direğe hem de yan direğe çarparak garip bir şekilde geri sekti.

Defans oyuncusu Mert Moldor, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan ve Almerón’un oyundan atılmasına neden olan tartışmanın başlıca taraflarından biriydi.

Kriz, orta sahada bir faulün ardından Almerón ile Moldor arasında yaşanan sözlü atışmayla başladı. Almerón, Moldor ile konuşurken ağzını kapattı; bu da Moldor’un hakem Ivan Barton’dan derhal cezai işlem yapılmasını talep etmesine neden oldu.

Hakem İvan Barton, video yardım sistemine başvurarak, bu yılki Dünya Kupası’nda uygulamaya konulan yeni kurallara göre Almirón’a hızlı bir şekilde kırmızı kart gösterip onu oyundan attı.

Türk milli takımı üst üste ikinci maçta da oyunun kontrolünü ele geçirdi, ancak bu üstünlük yeterli olmadı. Türkiye, daha önce Avustralya’ya 2-0 yenilmesinin ardından yeni bir mağlubiyet daha aldı ve bu sonuç, 24 yıl sonra ilk kez katıldıkları Dünya Kupası’ndan erken elenmelerini kesinleştirdi.



