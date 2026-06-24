Videoda: Vinícius ortalığı kasıp kavuruyor… “Yeni fenomen”, Dünya Kupası’nda Ronaldo’nun izinden gidiyor

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior, 2002 Dünya Kupası’nda futbol efsanesi Ronaldo “O Fenômeno”dan bu yana, Brezilya milli takımının Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının hepsinde gol atan ilk oyuncu oldu.

26 yaşındaki oyuncunun olağanüstü performansını yansıtan bu tarihi başarıyla “Vini”, grup aşamasındaki üç maçta da rakiplerin kalesini bulmayı başardı ve “Seleção” tarihinde unutulmaz zaferler kazanan Brezilyalı efsanelerin doğal varisi haline geldi. Fransız futbol istatistik ağı “Stats Foot”a göre.

Vinícius, Brezilya’nın Hırvatistan karşısında attığı ilk golün ardından, ikinci rakibe karşı kazanılan maçta da belirleyici bir gol attı. Grup aşamasını üçüncü rakibe karşı attığı muhteşem bir golle tamamlayarak, artık sadece bir yetenek değil, bu Dünya Kupası’nda Brezilya’nın teknik ve hücum lideri haline geldiğini kanıtladı.

Bu başarıyı en son başaran Brezilyalı oyuncu, 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası’nda Türkiye, Çin ve Belçika maçlarında gol atarak Brezilya’nın tarihindeki beşinci şampiyonluğuna katkıda bulunan Ronaldo’ydu.

Vinícius’un bu Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici performansı, dünyaya “Samba”nın güçlü bir şekilde geri döndüğüne ve şu anda dünyanın en iyi oyuncularından birinin, Brezilya’da 2002’den beri uzun süredir beklenen Dünya Kupası zaferi hayalini gerçekleştirmek için kararlı adımlarla ilerlediğine dair net bir mesaj niteliğinde.

Eleme turlarının yaklaşmasıyla birlikte, Brezilya ve dünya futbolseverleri, Vinícius’un parlamaya devam etmesini ve “Samba”yı 2026 Dünya Kupası’nda şampiyonluk kürsüsüne taşımasını bekliyor.