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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda: "VAR", hayali bir ofsaytı iptal ediyor... ve Amerika lehine coşkuyu ateşliyor

ABD
Dünya Kupası
ABD - Avustralya
Avustralya
ABD
Avustralya

Hakemlikle ilgili tartışma...

Taraftarlar ve yorumcular arasında büyük tartışma yaratan dramatik bir anda, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanan maçta ABD milli takımının Avustralya kalesine attığı ikinci golü geri verdi ve bu golün tamamen kurallara uygun olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etti.

Olay, yardımcı hakemin Balugon'un ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etmesiyle başladı; ancak saha hakemi hemen VAR teknolojisine başvurdu. Detaylı bir incelemenin ardından gerçek ortaya çıktı: Alex Freeman topu tamamen kurallara uygun bir pozisyondan vurmuştu ve top Balugon'a ulaştığında Balugon ofsayt pozisyonunda değildi.

Ayrıca Balojun, topa doğru hareket etmesine rağmen hiçbir Avustralyalı oyuncuyu engellemedi ve dolayısıyla oyun kurallarını ihlal etmedi. Böylece, yardımcı hakemin hatalı kararı iptal edildikten sonra gol resmi olarak kabul edildi ve ABD milli takımı 2-1 öne geçti (ya da o anki gerçek skora göre).

Bu an, özellikle oyunun gidişatını fiilen etkilemeden topa doğru hareket eden oyuncuların bulunduğu durumlarda, ofsayt kuralının bu tür durumlarda nasıl yorumlanacağı konusunda geniş çaplı bir tartışma başlattı. 

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Uzmanlar, nihai kararın, ihlalin sayılması için açık bir etki veya engelleme şartını öngören Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) kurallarına tamamen uygun olduğunu vurguluyor.

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