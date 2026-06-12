Eski Ürdünlü futbol yıldızı, Fas milli takımının Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını öngördü.

Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükselen ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan ilk Arap ve Afrika takımı olmasının üzerinden 4 yıldan az bir süre geçtikten sonra 2026 Dünya Kupası'na katılacak.

Ürdünlü eski futbol yıldızı Raafat Ali, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada, "2026 Dünya Kupası'nın şampiyonunu seçmek zorunda kalsam, bu bir Arap takımı olurdu ve o da Fas milli takımı olurdu" dedi.

Ali, "En önemlisi Arapları temsil etmek ve onurlandırmak, herhangi bir milli takımın veya oyuncunun Arapları mutlu etmeyi başarmasıdır. Fas milli takımının Dünya Kupası'nı kazanmasını diliyorum" diye ekledi.

Eski Ürdünlü futbol yıldızı ayrıca, Norveç milli takımının turnuvanın sürprizi olacağını, Portekiz milli takımının ise Dünya Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini boşa çıkaracak büyük takım olacağını öngördü.

Hatırlanacağı üzere, 2026 Dünya Kupası'nda katılımcı takım sayısı 32'den 48'e çıkarılmasının ardından, tarihte ilk kez 8 Arap milli takımı yer alacak.