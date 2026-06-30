Videoda... Ürdün'ün elenmesinin ardından Arjantin kalecisinin protokolünü bozan tek bir söz

Tek bir kelime, tüm manzarayı değiştirmek için yeterliydi. Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martínez, Ürdün maçı sonrasında karışık bölgeden ayrılmak üzereydi, ancak “Biz Bangladeş’teniz” sözlerini duyar duymaz aniden durdu.

Emiliano Martínez birkaç adım geri döndü, gülümsedi ve binlerce mil uzaktaki bir halkı Albiceleste formasıyla birleştiren çılgın aşk hikayesine yeni bir sayfa yazdı.

Medya ile röportajını yeni bitirmiş olan Arjantinli kaleci, dışarı çıkmak üzereyken bir muhabirin o anın gidişatını değiştiren sözleriyle durduruldu: “Biz Bangladeş’teniz.” O anda Emiliano hemen durdu ve muhabire doğru yönelerek sevgi dolu bir ses tonuyla şöyle dedi: “Taraftarları seviyorum, daha önce Bangladeş’i ziyaret etmiştim ve bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum.”

Martínez, Bengal halkının kalbinde yaşayan Arjantin tutkusunun boyutunu çok iyi biliyor ve konuşmasına şöyle devam etti: “Bize ne kadar sevgi beslediklerini biliyorum. Orada olmak harika bir deneyimdi. Desteklerini seviyorum, Arjantin ruhunu seviyorum. Bu yüzden tüm sevgim Bangladeş’e.”

Coğrafya ve dili aşan bu olağanüstü ilişkiyi anlamak için kırk yıl öncesine, tam olarak da Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’na dönmek gerekiyor. Bu, Bangladeş’te ülke çapında yayınlanan ilk turnuvaydı ve Maradona liderliğindeki Arjantin’in şampiyonluğu, “Albirrojos”a karşı bugün bile sönmeyen sonsuz bir sevginin kıvılcımını ateşledi.

Nesilden nesile, Arjantin milyonlarca Bengalili için bir futbol kimliği haline geldi ve Martínez, her mavi-beyaz formanın arkasında Dakka ve Chittagong’da atan bir kalp olduğunu çok iyi biliyor.