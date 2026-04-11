Videoda... Tunuslu teknik direktör Yassine'ye sert çıktı: "Kendini kurban gibi gösteriyor ve hakem kararlarını bahane olarak kullanıyor"

Tunuslu bir teknik direktör, Cidde Al-Ahli takımının teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'yi, Al-Fayha ile oynanan son maçta yaşanan olayların ardından kurban ve mağdur rolünü oynadığını ve hakem kararlarını bahane olarak kullandığını öne sürerek eleştirdi.

Al-Ahli, geçen Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum Yaisle'yi öfkelendirdi. Yaisle, maçın ardından hakemle konuşmuş, ardından da maç sonrası basın toplantısında hakeme sert çıkıştı.

Adalet, Abha ve Al-Ela kulüplerinin eski teknik direktörü Tunuslu Youssef Al-Manaei, maç sonrası Yaisle'nin davranışlarını eleştirdi ve ona mağduriyet duygusunu oyunculara aktardığını söyleyerek, bu davranışlarının bir fayda sağlamayacağını, ancak uzun vadede takıma zarar vereceğini belirtti.

Al-Manaei, "Dorina Geir" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Ahli meseleyi tırmandırmaya devam ederse, bu durum hakem kararlarına karşı aşırı mağduriyet hissi nedeniyle oyuncuların ve teknik direktörün gelecek maçlardaki konsantrasyonunu etkileyecektir."

"Maçtan sonra hakemle gergin bir şekilde konuşan Yaisle'nin davranışını gördük ve bu durum gelecek maçları etkileyebilir, bu nedenle teknik direktör ve oyuncular bu olaylardan uzak tutulmalıdır" diye ekledi.

"Al-Ahli'nin hakkını talep etme hakkı var, ancak sonucu hakemlere yüklememelidir, çünkü maç berabere bitti. Oyuncular gelecek maçları düşünmeli ve mağduriyet duygusuna kapılmadan sorumluluklarını hissetmelidir" diye ekledi.

Ve şöyle devam etti: "Maçtan sonra Yaisleh'in hakemle konuşmasının bir faydası yok; karar değiştirilmeyecek ya da maç tekrar edilmeyecek, ancak bu sadece mağduriyet duygusunu oyunculara aktarıyor, kamuoyunun dikkatini teknik yönlerden uzaklaştırıyor ve kendisini, oyuncuları, yönetimi ve taraftarları kurban konumuna sokuyor."

Ve şöyle bitirdi: "Herkesin, takımın maçı elinden alındığını ve bu sonucun sebebinin hakem olduğunu hissetmesini istiyor, ancak herkes maçı izledi; Al-Ahli birçok hata yaptı ve Al-Fayha maçı çalmadı."