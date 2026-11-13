Herkesin ikinci yarının başlamasını beklediği bir anda, Sfax'taki Taïeb Mhiri Stadı gerçek bir kaos sahnesine dönüştü. Tunus Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Cenih ile Libya milli takımı kafilesinin yetkililerinden biri arasında yaşanan şiddetli arbede, telefon kameralarına yansıyarak sosyal medya platformlarında büyük hızla yayılan şok edici bir manzaraya sahne oldu.

Kriz, Tunus Futbol Federasyonu'nun bir numaralı adamı olarak nitelendirilen Cenih'in, ikinci yarının başlaması için oyuncular sahaya girerken Faslı hakem Hamza el-Farık'a itiraz etmesiyle başladı.

Birkaç saniye geçmeden Libya milli takımı yetkililerinden biri tartışmaya dahil oldu ve sözlü atışma, iki adam arasında yumruklaşmaya ve şiddetli itiş kakışa dönüştü. Oyuncular, teknik heyet üyeleri ve statta bulunan taraftarlar olayı şaşkınlıkla izledi.

Dolaşıma giren video görüntüleri, iki taraf arasındaki itiş kakış ve atışma anlarını gösterirken, güvenlik ve asayiş görevlileri büyük bir hızla araya girerek ikisini ayırdı ve stada sükûneti geri getirdi. Böylece hakem, kulis arkasında yaşananlara dair pek çok tartışma ve soru işareti doğuran duraklamanın ardından maçı yeniden başlatabildi.

Gelecek maçlar LIB Africa Cup of Nations Qualification 11:00 TUN

Bu arbede, zaten gerilim ve baskıyla yüklü olan maçın atmosferine ağır bir gölge düşürdü. 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılma yarışındaki büyük önemi göz önüne alındığında, olay sonucun kendisinden daha fazla öne çıkarak tüm manşetleri süsledi.

Yeşil sahada ise Libya milli takımı, elemelerin üçüncü haftasında ev sahibi Tunus karşısında 2-0'lık değerli bir galibiyet elde etti. Böylece 15 yıl aradan sonra ilk kez finallere ulaşma umutlarını güçlü biçimde canlandırdı. Bu, gerçekleşmesi halinde tarihi bir başarı olacak.

Libya milli takımı maça bir mağlubiyet ve bir beraberlikten gelen yalnızca tek puanla girmişti, ancak büyük bir cesaretle oynadı ve düzenli bir oyun ile yüksek mücadele ruhunun ardından Sfax'tan tam puanla dönmeyi başardı.

İlk gol, ilk yarının son dakikalarında geldi. Ali Maâloul'un ağır bir hatasının ardından Azzou el-Mureymi penaltı kazandı ve Ali Yusuf bunu gole çevirdi. Böylece Libya milli takımı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Tunus milli takımı beraberliği arayarak tüm oyuncularıyla hücuma yüklendi, ancak arkasında geniş boşluklar bıraktı. Bu boşlukları zekice değerlendiren Libya milli takımında Hamdou el-Houni hızlı bir kontra atağa önderlik etti; ardından Seyf Cador'dan gelen ölçülü bir pası alarak kaleci Eymen Dahman'ın ağlarına sert bir şutla gönderdi ve Libya milli takımının ikinci golünü kaydederek maçı tamamen bitirdi.

Bu galibiyetle Libya milli takımı puanını 3 maçta 4'e çıkararak, yalnızca iki maç oynayan Uganda'nın önünde averajla grubun zirvesine yerleşti. Tunus ise ilk 3 maçını da ev sahibi olarak oynamasına rağmen iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 2 puanda kalarak dördüncü ve son sırada yer aldı. Böylece finallere katılma hedefi büyük ölçüde zorlaştı.

Libyalıların tarihi galibiyet sevinci ile Tunusluların kendi sahalarındaki mağlubiyet şoku arasında, bu gecenin unutulmayacak görüntüsü arbede sahnesi olarak kalıyor. Afrika elemelerinin en önemli maçlarından birinin imajını zedeleyen bu olayın ardından, önümüzdeki saatlerde çıkacak olası kararlar ve cezalar bekleniyor.